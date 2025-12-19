Soția lui Lele, scoasă din minți înainte de sărbători. Fanii au criticat-o

Andra Volos, soția manelistului Robert Lele, a transmis un mesaj dur care au criticat felul în care și-a decorat bradul de Crăciun. Influencerița, cunoscută pentru activitatea sa intensă pe rețelele sociale, a fost vizată de numeroase comentarii negative după ce a ales să folosească baloane în locul tradiționalelor globuri.

Decorarea casei Andrei Volos a atras atenția fanilor și a internauților, iar reacțiile au fost împărțite: de la laude la critici aspre. Soția manelistului a spus că și-a dat silința să facă acest brad și că a pus răbdare și suflet. Ea a mai afirmat că nu ține cont de niciun trend.

„În momentul în care vii și îmi spui că bradul meu e prea simplu, că nu-ți place, că am pus baloane în loc de globuri sau că sigur n-am avut bani… vreau să știi ceva: bradul ăsta e cel mai muncit brad pe care l-am făcut vreodată. Am stat trei zile să fac fundițe. Am pus timp, răbdare și suflet.

Robert Lele, soțul Andrei, i-a transmis un mesaj emoționant, apreciindu-i devotamentul față de familie și răbdarea de care dă dovadă chiar și în momentele dificile.

„În ciuda greșelilor mele, soția mea se ocupă de familia noastră oricât de supărată ar fi. Ea este mereu acolo pentru mine și fata noastră! Te iubesc și îți mulțumesc pentru tot!”, a scris artistul.

Andra Volos și Robert Lele trăiesc de câțiva ani o poveste de dragoste intensă, iar relația lor a fost întărită de apariția fetiței lor, Kim, care are doi ani. Cei doi s-au confruntat cu probleme în trecut, acum pare că totul s-a rezolvat. În urmă cu ceva vreme, influencerița a fost acuzată că ea l-a despărțit pe manelist de soția lui, Lorena. Manelistul a fost acuzat că a fugit de acasă și că ar fi fost violent cu Andra.