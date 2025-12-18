Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată. Prețuri surprinzătoare

Prețuri mari la brazii de Crăciun. Crăciunul bate la ușă, iar românii încep deja pregătirile pentru sărbători. Alegerea bradului de Crăciun rămâne un moment important, fie că este natural sau artificial. În acest an, cei care optează pentru un pom natural trebuie să fie pregătiți pentru prețuri mai mari decât în trecut, în timp ce oferta din piețe și târguri este variată, adaptată tuturor preferințelor.

Brazii naturali de dimensiuni medii, între 1,5 și 2,5 metri, se vând de la aproximativ 130 de lei. Modelele mai dese, cu ramuri bogate și aspect plăcut, ajung să coste între 200 și 300 de lei. Pentru brazi de mari dimensiuni, potriviți pentru spații publice sau comerciale, prețurile pot depăși chiar 14.000 de lei, în funcție de specie și rareitatea pomului.

Vânzătorii oferă și accesorii utile: suporturi din lemn pentru stabilizare, de aproximativ 50 de lei, dar și servicii de ambalare care ușurează transportul și protejează crengile. Alegerea bradului este adesea un ritual în familie, mulți clienți discutând telefonic cu rudele despre dimensiune și buget înainte de a lua decizia finală.

Pentru cei care preferă brazi artificiali, oferta pornește de la modele mici, între 30 și 90 cm, sub 100 de lei, și ajunge până la brazi de peste 1,5 metri, cu prețuri între 500 și 1.500 de lei. Aceștia sunt aleși pentru durabilitate și pentru faptul că pot fi folosiți mai mulți ani consecutiv, fără grija uscării sau căderii acelor.

Unii români au început deja să decoreze brazii artificiali sau naturali încă din noiembrie, pentru a evita aglomerația și a se bucura mai devreme de atmosfera festivă.

Romsilva pune la dispoziția cumpărătorilor peste 16.000 de pomi proveniți din pepinierele proprii, vânduți la prețuri mai accesibile decât în comerțul urban. Un molid mic poate fi achiziționat cu 17 lei, iar un brad de 2–3 metri costă aproximativ 39 de lei.

Cu toate acestea, mulți cumpărători preferă brazi importanți, mai aspectuoși și mai rezistenți după ce ajung în casă.