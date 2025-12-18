Social

Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată. Prețuri surprinzătoare

Comentează știrea
Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată. Prețuri surprinzătoareSursa foto: arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Prețuri mari la brazii de Crăciun. Crăciunul bate la ușă, iar românii încep deja pregătirile pentru sărbători. Alegerea bradului de Crăciun rămâne un moment important, fie că este natural sau artificial. În acest an, cei care optează pentru un pom natural trebuie să fie pregătiți pentru prețuri mai mari decât în trecut, în timp ce oferta din piețe și târguri este variată, adaptată tuturor preferințelor.

Brazii de Crăciun, mai scumpi ca anii trecuți

Brazii naturali de dimensiuni medii, între 1,5 și 2,5 metri, se vând de la aproximativ 130 de lei. Modelele mai dese, cu ramuri bogate și aspect plăcut, ajung să coste între 200 și 300 de lei. Pentru brazi de mari dimensiuni, potriviți pentru spații publice sau comerciale, prețurile pot depăși chiar 14.000 de lei, în funcție de specie și rareitatea pomului.

Brazi de Crăciun

Sursa foto: Dreamstime.com

Vânzătorii oferă și accesorii utile: suporturi din lemn pentru stabilizare, de aproximativ 50 de lei, dar și servicii de ambalare care ușurează transportul și protejează crengile. Alegerea bradului este adesea un ritual în familie, mulți clienți discutând telefonic cu rudele despre dimensiune și buget înainte de a lua decizia finală.

Brazii artificiali, la mare căutare

Pentru cei care preferă brazi artificiali, oferta pornește de la modele mici, între 30 și 90 cm, sub 100 de lei, și ajunge până la brazi de peste 1,5 metri, cu prețuri între 500 și 1.500 de lei. Aceștia sunt aleși pentru durabilitate și pentru faptul că pot fi folosiți mai mulți ani consecutiv, fără grija uscării sau căderii acelor.

Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv pentru înșelăciune. Zeci de persoane ar fi fost păcălite cu promisiuni de fonduri europene
Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv pentru înșelăciune. Zeci de persoane ar fi fost păcălite cu promisiuni de fonduri europene
Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Elevii de nota zece vor primi bani de la Guvern. Daniel David: Am găsit deschidere pentru susținerea tinerilor
Brazi

Brazi Sursă: arhivă

Unii români au început deja să decoreze brazii artificiali sau naturali încă din noiembrie, pentru a evita aglomerația și a se bucura mai devreme de atmosfera festivă.

Brazi direct din pepiniere

Romsilva pune la dispoziția cumpărătorilor peste 16.000 de pomi proveniți din pepinierele proprii, vânduți la prețuri mai accesibile decât în comerțul urban. Un molid mic poate fi achiziționat cu 17 lei, iar un brad de 2–3 metri costă aproximativ 39 de lei.

Cu toate acestea, mulți cumpărători preferă brazi importanți, mai aspectuoși și mai rezistenți după ce ajung în casă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:53 - Extrageri loto, 18 decembrie. Premii mari puse în joc înainte de Crăciun
19:44 - Nepoata lui Horațiu Potra, arestată preventiv pentru înșelăciune. Zeci de persoane ar fi fost păcălite cu promisiuni ...
19:36 - Demisie neașteptată în fruntea Bisericii Catolice. Vaticanul a găsit deja un înlocuitor
19:16 - Cum a fugit Nadia din România. Povestea este demnă de filmele de acțiune
19:05 - Brazii de Crăciun, mai scumpi ca niciodată. Prețuri surprinzătoare
18:55 - Schimbări majore în PNL, la ordinul lui Ilie Bolojan. Premierul României taie capete cu mâna lui Ciucu

HAI România!

Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Vexler și un eveniment mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia

Proiecte speciale