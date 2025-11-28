Sorin Paul Suciu, noul CEO al grupului Artmark

Grupul Artmark, cel mai mare operator de piață de artă și bunuri de colecție din România, Bulgaria și Croația, și numărul 2 în Estul Europei în termen de volum de piață de artă tranzacționată, anunță numirea lui Sorin Paul Suciu în rolul de Chief Executive Officer (CEO).

Cu o experiență de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, leadership și management strategic, în România și la nivel european, acesta preia coordonarea operațională și strategică a grupului într-o etapă de dezvoltare accelerată.

Cariera lui Sorin Paul Suciu a parcurs proiecte de transformare organizațională, management al riscului, management în retail, trading, oil & gas și corporate banking, conducerea unor echipe complexe și poziții executive în companii de top.

Este absolvent, între altele, al Executive MBA ASEBUSS & Kennesaw State University, bursier ENVISIA – Boards of Elite și certificat Mentor & Coach de European Mentoring and Coaching Council.

După extinderea din 2022 în Croația (Zagreb) și Bulgaria (Sofia), piețe de artă în care casele locale de licitație deținute de Artmark au preluat treptat leadershipul organizării piețelor naționale locale emergente, Artmark plănuiește să continue, în următorii 10 ani, dezvoltarea operațiunilor regionale.

Obiectivul este consolidarea unei platforme regionale integrate, capabile să actualizeze sistemele de valorizare a bunurilor culturale și să inter-conecteze colecționarii Europei Centrale și de Est cu o ofertă diversă de artă și patrimoniu cultural.

„Preiau acest rol cu respect față de istoria Artmark și cu apreciere pentru ceea ce a construit această organizație în cei aproape 20 de ani. Colecționarii sunt în centrul activității noastre, iar prioritatea mea este să consolidăm experiența lor și să ducem mai departe standardele de profesionalism și transparență care definesc Artmark”, declară Sorin Paul Suciu, noul CEO al Artmark Group.

Artmark își reafirmă astfel angajamentul pentru dezvoltare sustenabilă, extindere internațională și consolidarea poziției sale ca actor de referință pe piața de artă din Europa Centrală și de Est.