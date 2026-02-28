Sorin Grindeanu: Nu avem nimic cu minorităţile sexuale, dar ne apărăm tradițiile creștine

Sorin Grindeanu, a declarat că formațiunea pe care o conduce nu are nimic împotriva minorităților sexuale și respectă hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului, însă prioritatea rămâne apărarea valorilor naționale și a tradițiilor creștine. Liderul social-democrat a subliniat totodată că PSD este un partid pro-european, dar își dorește o poziție fermă și clar exprimată la nivelul Uniunii Europene.

Sorin Grindeanu a explicat că discuțiile privind scoaterea termenului „progresist” din statut au fost purtate împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu și că decizia a fost atent analizată.

„Atunci când am început să discutăm noi doi, că noi doi am discutat şi noi doi suntem autorii, la propunerea scoaterii din statut a termenului de progresist, Victor (Negrescu - n.r.), a fost o perioadă în care amândoi am gândit cum facem acest lucru, pentru că trebuie să explicăm în primul rând de ce facem acest lucru şi cum rămânem în zona noastră de social-democraţie”, a afirmat liderul PSD în cadrul Forumului Național al PES activists România, unde Grindeanu a vorbit și despre modificările operate în statutul partidului.

Acesta a precizat că schimbarea nu a avut un scop pur cosmetic, ci a fost menită să transmită un mesaj politic clar. Sorin Grindeanu a explicat că modificările operate la statut nu au fost gândite ca un simplu exercițiu de imagine, ci ca un semnal politic clar împotriva unor politici de mediu pe care le consideră excesive și blocante pentru proiectele majore de infrastructură.

Liderul PSD a mai precizat că România nu își mai permite întârzieri în finalizarea hidrocentralelor sau în construirea unor tronsoane esențiale de autostradă, precum legătura dintre Timiș și Hunedoara, afectată – în opinia sa – de invocarea unor argumente legate de protecția unor specii sau habitate. În acest context, demersul ar reprezenta, potrivit ministrului, o repoziționare fermă față de ceea ce consideră a fi obstacole administrative și ecologice care frânează dezvoltarea infrastructurii naționale.

În intervenția sa, liderul PSD a abordat și tema minorităților sexuale, subliniind că partidul respectă cadrul juridic european.

„Că nu avem nimic cu minorităţile sexuale, evident că nu avem nimic, că respectăm deciziile CEDO, dar prioritatea noastră este să ne apărăm în primul rând valorile naţionale şi tradiţiile creştine. Că suntem un partid pro-european convins, dar vrem să avem o voce puternică şi clară în Europa şi o vom avea şi o avem şi prin Victor şi prin toţi ceilalţi colegi. Ce înseamnă această voce puternică? Această voce puternică înseamnă până la urmă dacă vreţi nu o acceptare fără glas de tratate comerciale, cum sunt sau cum s-au încercat a se face şi s-a vorbit despre ele, de Mercosur, mă refer, împotriva intereselor agriculturii româneşti. În acest mod ne construim până la urmă propria identitate la nivel european”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Prin aceste declarații, președintele PSD a conturat direcția pe care partidul intenționează să o urmeze atât în plan intern, cât și în raport cu partenerii europeni, insistând asupra echilibrului dintre angajamentele pro-europene și protejarea intereselor naționale.