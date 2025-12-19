Sorin Grindeanu, nostalgic: Pentru mine începe o perioadă dificilă, Marcel nu mai e acolo

Marcel Ciolacu a fost învestit, vineri, în funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, în cadrul unei ceremonii la care a fost prezent și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Acesta a vorbit despre relația profesională de lungă durată cu Marcel Ciolacu și despre schimbarea pe care o resimte la nivel personal și politic, odată cu plecarea acestuia din prim-planul activității de la București.

Președintele PSD a declarat că, odată cu preluarea mandatului de către Marcel Ciolacu la CJ Buzău, pentru el se deschide o nouă etapă, una complicată, având în vedere colaborarea strânsă pe care au avut-o în ultimii ani.

„Pentru mine, de azi începe o nouă etapă la Bucureşti, una care va fi dificilă. Şi am să vă spun de ce. Pentru că am venit în 2012 la Bucureşti, odată cu Marcel, din funcţia de viceprimar, eu viceprimar la Timişoara, Marcel a fost viceprimar la Buzău, dacă nu mă înşel. Din aceeaşi funcţie, am venit atunci, şi, după aceea am cam avut acelaşi traseu în cariera politică. Ne-am sprijinit reciproc. De aceea vă spuneam că pentru mine începe o perioadă dificilă, fiindcă Marcel nu mai e acolo, lângă, cum a fost în toţi aceşti 12-13 ani, dar sunt convins că va începe o perioadă foarte bună pentru judeţul Buzău”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul PSD a subliniat că momentul de la Buzău nu reprezintă doar o schimbare administrativă, ci începutul unei noi etape pentru județ. În opinia sa, Marcel Ciolacu este omul cel mai potrivit pentru a valorifica resursele și potențialul zonei.

„Nu aveţi în judeţul Buzău un om cu o experienţă politică mai mare şi administrativă mai mare decât Marcel Ciolacu. Faptul că a fost votat de peste 50% din buzoieni arată încrederea de care se bucură Marcel Ciolacu şi credeţi-mă că este un lider care ştie să asculte fiecare voce şi să transforme ideile bune în soluţii concrete”, a spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a amintit că, la finalul anului 2021, el și Marcel Ciolacu au pornit împreună un proiect major, Autostrada Moldovei, despre care spune că va schimba radical dezvoltarea regiunii. Potrivit acestuia, deja se circulă până la Focșani, iar în perioada următoare vor fi deschise și alte tronsoane. De marți se va putea circula și între Focșani și Adjud, iar anul viitor până la Pașcani.

Președintele PSD a explicat impactul economic al infrastructurii rutiere, oferind exemplul județului Timiș, unde a fost președinte al Consiliului Județean.

„Vă spune un om care a trăit, că a fost preşedinte de Consiliul Judeţean, la Timiş, în vest, aceiaşi experienţă până a avea autostrada construită. Să ştiţi că judeţul Timiş era împărţit în două părţi, excluzând municipiul, o parte mai dezvoltată, cea din vestul judeţului, cea aflată la graniţa cu Ungaria şi cu Serbia, şi o parte mai săracă, comunităţile de la graniţa cu judeţul Hunedoara sau cu judeţul Carasevein. Odată cu construcţia autostrăzii, la fiecare ieşire de pe autostradă au apărut fabrici, şomajul a dispărut, plusurile economice pe care le ştim cu toţii. De aceea vă spun că, dincolo de confortul de a conduce pe autostradă, impactul economic este unul major”, a explicat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a dat asigurări că, la nivel guvernamental, PSD va continua să susțină atât proiectele naționale, cât și pe cele locale.

„Vom continua la Bucureşti să ne batem pentru proiectele atât naţionale cât şi locale, pentru că, la fel cum este importantă Autostrada A 7, sunt importante şi lucrările din Anghel Saligny, câte au mai rămas din PNDL sau din CNI. Astea sunt lucruri pentru care noi ne vom bate, indiferent de piedicile, mai mari sau mai mici, pe care ni le pun unii colegi”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora Ilie Bolojan ar fi anunțat în conducerea PNL intenția de a modifica protocolul Coaliției, liderul PSD a avut o reacție critică. Sorin Grindeanu a comentat posibilitatea introducerii unor sancțiuni pentru cei care încalcă regulile de funcționare ale alianței de guvernare, făcând trimitere directă la situații pe care le consideră problematice în actualul Executiv.

„Nu știu ce are în cap când spune aceste lucruri, dar poate putem crea pârghii mai bune, astfel încât atunci când un ministru face un management prost, precum cel de la Mediu, să poată fi schimbat chiar dacă se opune partidul din care provine. Pentru că, în acest moment, suntem în această situație – un ministru care și-a dovedit incompetenta. Nu avem pârghii în protocol ca să reglementăm aceste lucruri și nu este în regulă. E cazul să lăsăm la o parte orgoliile politice și să propunem oameni care să ocupe funcții în guvern ce știu ce au de făcut și să nu învețe să fie ministru după ce au depus jurământul, cum se întâmplă la Mediu”, a mai spus liderul PSD.