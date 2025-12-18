Ce schimbări va adopta Guvernul în „Ordonanța-Trenuleț”. Instrumentul va controla cheltuielile în 2026

Executivul condus de Ilie Bolojan lucrează la așa-numita „Ordonanță-Trenuleț”, un pachet legislativ care urmează să fie adoptat până la Crăciun și care are ca scop limitarea sau amânarea unor cheltuieli publice cu impact major asupra bugetului de stat. Premierul a explicat că setul de măsuri pregătit pentru luna decembrie vizează ajustări necesare în contextul presiunilor bugetare prognozate pentru anul 2026, într-un moment în care România se află deja sub constrângeri fiscale semnificative.

Printre prevederile care ar urma să fie incluse în „Ordonanța-Trenuleț” se numără și majorarea salariului minim brut pe economie. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Coaliției de guvernare, formată din PNL, PSD, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, unde s-a stabilit ca salariul minim să ajungă la 4.325 de lei începând cu luna ianuarie 2026.

Această măsură vine într-un context economic delicat, în care Executivul încearcă să echilibreze nevoia de creștere a veniturilor populației cu imperativele de reducere a deficitului bugetar.

Potrivit informațiilor disponibile, actul normativ ar urma să includă și reducerea IMCA la nivelul de 0,5%, începând cu ianuarie 2026, precum și eliminarea completă a acestui impozit din anul 2027. Măsura face parte din strategia Guvernului de ajustare treptată a fiscalității, cu impact direct asupra mediului economic și asupra veniturilor bugetare pe termen mediu.

O altă decizie importantă, stabilită în ședința coaliției aflate la guvernare desfășurată la Palatul Victoria, urmează să fie adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament. Este vorba despre reducerea cheltuielilor din administrație cu 10%, o măsură care vizează diminuarea aparatului bugetar și eficientizarea funcționării instituțiilor publice.

În același timp, „Ordonanța-Trenuleț” va cuprinde și prorogarea termenului privind acordarea indemnizațiilor pentru limită de vârstă ale primarilor, cunoscute drept pensiile primarilor, o temă reluată frecvent în dezbaterea publică din ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan a justificat inițiativa prin „realitățile economice și bugetare” ale României, subliniind că anumite măsuri considerate temporare în anii anteriori nu mai pot fi menținute decât într-o formă restrictivă. Potrivit acestuia, mai multe prevederi legale urmează să expire la finalul anului, iar Guvernul trebuie să decidă care dintre ele rămân suspendate și care trebuie eliminate definitiv.

Șeful Executivului a transmis că statul nu își permite să reactiveze cheltuieli suplimentare, în special indemnizații și drepturi salariale care au fost suspendate în anii trecuți. În acest context, abordarea clasică a prorogării anuale nu mai este suficientă.

„Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate, în aşa fel încât să punem lucrurile în curat şi nu, an de an, să amânăm nişte lucruri pe care lumea politică nu a avut forţa să le atace în aşa fel încât să le anuleze de tot”, a precizat premierul.

O situație care rămâne incertă este cea a punctului de amendă, înghețat în ultimii ani prin ordonanțe succesive. Această prevedere are un impact bugetar indirect și este corelată cu nivelul salariului minim, ceea ce obligă Guvernul să armonizeze deciziile privind veniturile și sancțiunile financiare.

Executivul analizează, astfel, efectele în lanț pe care le pot genera modificările salariale asupra altor componente ale legislației.

„Ordonanța-Trenuleț” este un instrument legislativ utilizat de Guvern la finalul fiecărui an și include, de regulă, modificări în domeniul salarizării, al fiscalității, al sporurilor și indemnizațiilor, precum și prorogări ale unor termene de aplicare.

În contextul actual, importanța acestei ordonanțe este mai mare decât în anii precedenți. România se află în procedură de deficit bugetar excesiv și are angajamente ferme de ajustare fiscală asumate în relația cu Comisia Europeană. Orice cheltuială suplimentară sau reactivare a unor drepturi salariale suspendate ar putea agrava deficitul, cu efecte asupra ratingului de țară, costurilor de finanțare și credibilității Guvernului în fața instituțiilor financiare internaționale.