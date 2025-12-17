Negocierile legate de creșterea alocațiilor copiilor, tranșate la nivel de coaliție. Nicușor Dan, rol de mediator

Președintele Nicuşor Dan își va asuma rolul de mediator în coaliţie, în cazul în care vor apărea tensiuni mai mari. Șeful statului a explicat că discuţiile privind majorarea salariului minim şi a alocaţiilor reflectă echilibrul dintre dorinţa de a creşte anumite venituri şi nevoia de a evita o inflaţie care ar diminua efectul acestor măsuri, astfel încât oamenii să nu ajungă să câştige mai puţin decât dacă acestea nu ar fi fost aplicate.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în legătură cu noile tensiuni din coaliţia de guvernare, generate de propunerile de majorare a salariului minim de la 1 ianuarie 2026 şi a alocaţiilor.

„Rolul preşedintelui este de mediator, deci nu o să mă pronunţ pe chestiunile astea. Eventual, dacă vor fi, cum s-a mai întâmplat, să fie tensiuni în interiorul coaliţiei şi e nevoie de un mediator care să fie parte la discuţie, o să fiu parte la discuţie. Evident că, pe de o parte, ne dorim ca anumite tipuri de venituri, salariul minim, indemnizaţii să fie mai mari, pe de altă parte, nu ne dorim ca asta să ducă la o inflaţie şi, de fapt, oamenii să câştige mai puţin decât ar fi câştigat dacă măsurile astea nu s-ar lua”, a declarat Nicuşor Dan la Londra.

De asemenea, șeful statului a subliniat că această discuție va fi tranșată la nivelul coaliției.

„Deci e o chestiune economică în care, evident, în funcţie de orientarea ideologică, partidele au opinii diferite, e o discuţie pe care o va tranşa coaliţia”, a mai spus preşedintele.

Alocațiile copiilor ar putea fi majorate începând cu 1 ianuarie 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că acestea nu subt „înghețate” și că până în prezent nu s-a luat nicio decizie în Guvern sau în coaliția de guvernare privind blocarea alocațiilor pentru anul viitor.

Manole susține indexarea acestora cu rata inflației, având în vedere nivelul ridicat al sărăciei în rândul familiilor din România.

„Eu nu ştiu să fi avut loc în guvern, în coaliţie, vreo discuţie şi vreo decizie în legătură cu îngheţarea alocaţiei”, a declarat Florin Manole, la postul de televiziune Antena 3, citat de news.ro, subliniind că alocațiile ar trebui să fie ajustate în funcție de evoluția prețurilor.

Ministrul a argumentat că majorarea este necesară din cauza situației dificile în care se află mulți copii. Potrivit oficialului, aceasta este influențată de inflație și de scumpirile recente.

„Este un subiect pe care eu îl susţin cu atât mai mult cu cât avem în toate cifrele statistice sărăcie în rândul copiilor din România, un procent extrem de mare, din păcate. Avem tot felul de creşteri de preţuri, inflaţie, asta se simte şi pentru un copil”, a explicat Manole.

El a subliniat că alocațiile joacă un rol esențial în sprijinirea familiilor vulnerabile.

„Alocaţiile sunt o măsură importantă pentru sprijinul bugetelor celor mai nevoiaşe dintre familii”, a spus ministrul.