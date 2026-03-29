Sondaj CURS. Românii au ajuns o concluzie: țara merge într-o direcție greșită.

Un nou sondaj realizat de CURS indică o schimbare importantă în opțiunile electorale ale românilor, dar și un nivel ridicat de nemulțumire față de evoluția generală a țării.

Datele arată că AUR se află pe primul loc în intenția de vot, în timp ce majoritatea populației consideră că România merge într-o direcție greșită.

Potrivit sondajului, Alianța pentru Unirea Românilor ar obține 33% din voturi dacă alegerile parlamentare ar avea loc duminica viitoare. Pe locul al doilea se situează Partidul Social Democrat, cu 24%, iar pe poziția a treia Partidul Național Liberal, cu 16%. Nu se știe, momentan, cum au afectat ultimele dezvăluiri partidul condus de George Simion.

Diferența dintre primul clasat și următoarele partide este semnificativă.

În continuarea clasamentului, Uniunea Salvați România este cotată cu 9%, în timp ce Uniunea Democrată Maghiară din România ar obține 5%.

S.O.S. România este estimat la 4%, iar Partidul Oamenilor Tineri la 3%. Alte formațiuni politice cumulează împreună aproximativ 6% din opțiunile de vot.

Aceste procente indică o fragmentare a votului în afara principalelor partide, dar și o competiție mai redusă pentru primele poziții.

Unul dintre cele mai relevante rezultate ale sondajului este percepția generală asupra direcției în care se îndreaptă România. Potrivit datelor, 80% dintre respondenți consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită.

Doar 17% dintre cei chestionați au declarat că direcția este bună, în timp ce restul nu au exprimat o opinie.

Acest indicator reflectă un nivel ridicat de nemulțumire și poate explica, în parte, modificările observate în intenția de vot.

Corelarea dintre percepția negativă asupra direcției țării și intenția de vot sugerează că nemulțumirea populației are un impact direct asupra preferințelor politice.

În astfel de contexte, partidele percepute ca alternative la actuala guvernare pot beneficia de un sprijin mai mare, în timp ce formațiunile aflate la putere pot înregistra scăderi.

Rezultatele sondajului indică o posibilă schimbare de dinamică în peisajul politic, în funcție de evoluțiile din perioada următoare.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.517 persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Datele au fost colectate în perioada 23–27 martie, prin metoda CATI (interviuri telefonice asistate de calculator).

Marja de eroare este de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%. Rezultatele au fost ponderate în funcție de regiune și mediul de rezidență, pentru a reflecta cât mai fidel structura populației.