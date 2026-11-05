Soluția unei probleme schimbă problema: Dați, bă, banii oamenilor care muncesc!

Nimeni nu observă când lucrurile merg bine. Firesc, ar zice Murphy. Doar că la noi, nimeni dintre decidenți pare că nu observă când lucrurile NU merg bine, iar mulți români muncesc fix pentru Stat fără să fie plătiți luni de zile. Medici legiști, avocați, farmaciști... Cu toții în slujba statului care nu-i plătește!

Spectaculos la citire ar fi să povestesc despre inepțiile pe care le-am auzit la televizor, emise de politicieni din USR care doreau să-i țină trena lui Fritz în fâlfâiala sa supărăcioasă la adresa „rățoiului șchiop” Donald Trump. I-a ținut trena și Cătălin Drulă, tot pe Facebook, inspirat și el de datul din aripi a liderului.

Drulă s-a luat de „toți papagalii autohtoni care s-au făcut preș la MAGA”, deși cred că nu a inclus-o și pe colega Țoiu, pe care USR și Ilie Bolojan o lăudau că a deschis ușile diplomației în vizitele ei în America. A mai zis și despre unii care „au supt ciorapii dubioșilor lui Trump pentru o cauză nobilă”, dar așa e el, glumeț. Alții au zis sau scris că useriștii dinamitează relația cu SUA, tocmai acum când avem război la granițe și nevoie ca armata lor să o ajute pe a noastră.

La îmbățoșarea asta de mascul alfa politic, le servesc un vechi proverb, ca să închei divagația: Poți duce un cal la apă, dar dacă poți să îl faci să plutească pe spate, atunci ai făcut într-adevăr ceva!

Probleme serioase, soluții amânate

Îi auzim toată ziua pe politicieni și guvernanți că ne vorbesc despre taxe, impozite, dări, despre faptul că ANAF trebuie să strângă pentru buget datoriile cetățenilor. Dar cât de mult își permite statul să nu-și plătească propriile obligații, în timp ce le cere cetățenilor și companiilor să respecte legea?

Statul solicită servicii, uneori chiar în baza unei obligații legale, dar nu își îndeplinește întotdeauna la timp obligația de plată. Costul întârzierii ajunge astfel să fie suportat de cei care au prestat serviciul, până când guvernanții găsesc bani. Cabinetul Bolojan n-a găsit pentru multe categorii, să vedem ce face noul guvern.

Unele sunt cazuri de neplată sau întârziere la decontare, altele sunt situații de subfinanțare. Probabil erau etape ale reformelor de reducere a deficitului și de a „repune economia pe șine”, probleme grele ale căror soluții se tot amânau.

Sunt câteva situații care nu s-au rezolvat nici după luni de zile, deși Guvernul Bolojan s-a tot lăudat cu realizări pentru „oamenii muncii”. Unul dintre litigii a ajuns caz cu implicații europene: farmaciile -decontările serviciilor medicale și farmaceutice, care înregistrau mari întârzieri.

La începutul anului 2025, IMM România (Intreprinderi Mici și Mijlocii) reclama întârzieri de peste 30-45 de zile la decontarea serviciilor medicale și a produselor farmaceutice. Atrăgea atenția că farmaciile ajung să plătească penalități către propriii furnizori, în timp ce se confruntă cu riscul sistării livrărilor de medicamente. Casele de asigurări de sănătate nu plăteau.

Știți care a fost soluția problemei care să schimbe problema? În iulie 2026, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a UE din cauza întârzierilor sistemice și persistente la plata farmaciilor de către CNAS.

Muncă voluntară pentru stat, când legea te obligă

Avocații, interpreții și traducătorii, medicii legiști, experții tehnici judiciari și experții contabili autorizați pentru instanțe și parchete sunt neplătiți cu țârâita, în timp. Sunt profesioniști fără de care nu se pot rezolva probleme importante din actul de justiție.

Cu toții sunt solicitați de instanțele judecătorești; parchete; organele de cercetare penală; Ministerul Justiției. Ei au dreptul legal la plata unui onorariu pentru serviciile prestate. Pe care nu-l primesc decât după luni de zile de amânări, la fel ca avocații din oficiu, impuși de legislație. Medicii legiști au nevoie de bani pentru substanțele folosite la necropsi.

În cazul avocaților din oficiu, de exemplu, statul nu le face o favoare. Apărarea este dispusă de organele judiciare, avocatul își îndeplinește obligația profesională, instanța stabilește onorariul, iar Ministerul Justiției trebuie să asigure plata. Dacă ministerul nu are fonduri, avocatul ajunge să finanțeze, practic, serviciul public din propriul buzunar.

Realitatea de azi din sălile de judecată este o consecință a sărăciei. Oamenii care își caută dreptatea nu mai au bani să-și angajeze apărător ales, iar instanța solicită avocat din oficiu fiindcă e un drept obligatoriu ca fiecare cetățean să fie apărat în orice speță. Barourile a desemnat foarte mulți avocați în ultimul an, dar Minsterul Justiției nu are bani în buget ca să le plătească munca.

Ieri, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a recunoscut că restanțele către avocații din oficiu ajunseseră la 21,511 milioane de lei la 31 octombrie 2026. Ministrul a explicat că fondurile disponibile nu au fost suficiente pentru necesarul de plată și că a fost nevoie de suplimentarea bugetului. Necesarul estimat pentru noiembrie și decembrie este de încă 34,9 milioane de lei.

Concluzia: Dacă nu vor fi, statul nu va plăti, iar avocații vor presa gratuit până ce ministerul va avea bani.

Dacă nu muncesc gratuit, sunt pasibili de pedeapsă!

Așa cum am arătat, statul recunoaște (când e luat la întrebări de presă!) că are obligații neachitate față de oameni care și-au făcut treaba. Sunt și alte categorii decât cele amintite aici care au parte de același tratament pecuniar. Guvernanții care s-au împăunat cu reforme, cu viziuni, cu salvarea țării ne-au lăsat atâtea amintiri fantastice – SAFE, Damen Mangalia, barajul fără apă, puii de milioane ai lui Bogos etc. – la fel ca și botezul sfidător al lui Simonis sau șmecheriile de agent de vânzări ale lui Simion.

Mai există un aspect care spune multe despre funcționarea aparatului de stat: experții, interpreții și traducătorii au obligația de a răspunde solicitărilor organelor judiciare, iar refuzurile nejustificate repetate pot duce la pierderea calității de profesionist autorizat.

Acești specialiști au obligații și pot fi sancționat, dar plata din partea statului poate întârzia. Cu alte cuvinte, cad de fazan – ca să nu zic „papagali” ca Drulă! A ajuns un fel de strigăt de luptă zicerea lui Marian Ceaușescu, paznicul tribunalelor, așa că merge o parafrază adresată celor din fruntea statului: Dați, bă, banii oamenilor care muncesc!