„Sol și Suflet”. Un model inovator de sustenabilitate agricolă

Agricultura regenerativă înseamnă să pui accent pe o viziune holistică asupra activității în sine, să te preocupe cu prioritate refacerea solului, să te uiți cu mare atenție la ceea ce înseamnă biodiversitate și la crearea unui ecosistem sustenabil.

În țara noastră, unde agricultura convențională este dominantă, practicarea metodelor regenerative reprezintă un angajament ferm față de natură, comunitate, dar și față de viitorul alimentației la nivel național. Este despre a lucra în armonie cu natura, nu împotriva ei, și a promova un model economic bazat pe sustenabilitate, responsabilitate și colaborare între producători și consumatori.

Sol, suflet și inițiative

Un exemplu de bună practică este proiectul „Sol și Suflet”, chiar primul program din țară care practică agricultura regenerativă. Conform celor din spatele acestei inițiative, totul s-a născut din dorința de a reconecta oamenii cu natura și cu alimentele sănătoase.

„Am văzut cum agricultura intensivă degradează terenurile și ne pune într-un cerc vicios de dependență de chimicale, într-un moment în care planeta are nevoie de vindecare. A fost o chemare personală, dar și o responsabilitate socială de a crea un spațiu unde agricultura să fie despre sufletul pământului și al comunității. Am fost norocoși că am găsit deschidere și susținere financiară din partea Kaufland România”, spune Ionuț Bădică, manager de proiect „Sol și Suflet” și cofondatorul Institutului de Cercetare în Permacultură din România (ICPR).

Autosustenabil

Anul trecut, în luna mai, după o perioadă de trei ani de inovație și cercetare, Ferma „Sol și Suflet” a ajuns la un model de producție autosustenabil. Inițiativa a fost dezvoltată de ICPR, cu un suport financiar de 1,25 milioane de lei din partea Kaufland România, conform reprezentanților companiei.

„«Sol și Suflet» este pentru noi o frumoasă realizare de echipă și o dovadă că schimbarea în agricultură este posibilă atunci când există viziune și resurse bine direcționate. Am crezut cu toții în acest proiect, investind 1,25 milioane de lei încă din 2021 pentru a transforma un teren de șase hectare din Vlădeni, Dâmbovița, într-o fermă regenerativă complet funcțională”, declară Katharina Scheidereiter, CSR Manager Kaufland România.

Astfel, în trei ani, ferma a devenit autonomă din punct de vedere financiar, iar astăzi produce legume și fructe fără pesticide. „Cel mai mare succes al unui proiect de CSR este atunci când acesta ajunge să se susțină singur, iar reușita «Sol și Suflet» ne încurajează să investim în continuare în proiecte inovatoare, cu viziune puternică”, adaugă Katharina Scheidereiter.

Un sistem bine pus la punct

Prin proiectul „Sol și Suflet” se oferă o varietate de 52 de legume, verdețuri și ierburi aromatice, toate cultivate în mod natural, potrivit lui Ionuț Bădică. Iar clienții pot comanda aceste produse la bucată sau pot opta pentru unul dintre cele trei tipuri de coșuri (mic, mediu sau mare).

Comenzile se fac printr-un comentariu la postarea de pe pagina de Facebook cu oferta săptămânii. Pentru cei care doresc o soluție simplă și convenabilă, echipa oferă posibilitatea de a încheia un abonament anual, ceea ce le permite să beneficieze de prețuri mai avantajoase.

Prețuri și produse

Co-fondatorul ICPR menționează că, pe lângă livrarea produselor, la fermă se organizează adesea vizite educaționale pentru cei care doresc să învețe despre agricultura sustenabilă, cursuri de grădinărit și, începând din acest an, brunch-uri unde oamenii pot experimenta gustul produselor direct de la sursă.

Cât despre prețuri, acestea sunt stabilite astfel încât să fie accesibile, dar și să reflecte calitatea și munca responsabilă investită în fiecare produs. De exemplu un abonament pe un an de zile pentru 2+ persoane costă 3.888 lei și acoperă cel puțin 75% din necesarul de legume, în funcție de obiceiurile culinare.

Un interes din ce în ce mai mare

În acest fel, proiectul „Sol și Suflet” este o dovadă că există și alte metode de a desfășura o activitate atât de importantă pentru o societate și că pot fi rentabile. Și, deși agricultura regenerativă nu este încă larg adoptată în România, sunt semne clare că interesul este în creștere, potrivit celor spuse de Ionuț Bădică. Potrivit cofondatorului, din ce în ce în ce mai mulți fermieri, organizații și consumatori sunt conștienți de importanța protejării mediului și a consumului responsabil.

„Inițiativele locale, evenimentele educaționale și proiectele-pilot sunt primele semne că acest domeniu prinde rădăcini. În plus, tot mai multe ferme mari adoptă tehnici regenerative pe loturi restrânse pentru a testa noua tehnologie. Cu toate acestea, pentru o adaptare la scară largă, este nevoie de sprijin din partea autorităților, educație continuă și o piață matură, care să susțină astfel de practici”, detaliază Bădică.

Clienții în număr din ce în ce mai mare care aleg produsele „Sol și Suflet” reprezintă, bineînțeles, un alt semn că agricultura regenerativă din România prinde contur. Oamenii care se îndreaptă spre această metodă, care au încredere în ea, sunt preocupați de sănătatea lor, vor să consume produse curate, pline de nutrienți autentici, crescute fără pesticide sau alte chimicale. În plus, au și siguranța că pot contribui la un viitor mai verde, mai curat și mai sustenabil.

Accent pe antreprenorii locali

„Fiecare achiziție sprijină un model de antreprenoriat local și agricultură responsabilă, care respectă mediul și promovează biodiversitatea. Avantajele includ accesul la alimente proaspete și sănătoase, dar și sentimentul că faci parte dintr-o schimbare pozitivă pentru comunitate și natură”, mai detaliază Ionuț Bădică.

Katharina Scheidereiter afirmă că proiectul este și o componentă importantă a strategiei Kaufland de responsabilitate socială, prin care compania de retail se angajează să susțină protejarea mediului și educația viitoarelor generații de fermieri, care pot învăța să cultive responsabil.

Accent pe educație

„Dincolo de producția propriu-zisă, ferma funcționează și ca un centru educațional care oferă instruire practică pentru viitorii fermieri. În fiecare an, programul de șase luni de internship plătit le oferă tinerilor oportunitatea de a învăța metode moderne de cultivare sustenabilă, iar resursele open-source dezvoltate în cadrul proiectului fac aceste informații accesibile pentru oricine dorește să adopte astfel de practici”, mai spune CSR Managerul Kaufland România.

Pentru perioada următoare, este vizată extinderea diversității produselor prin includerea unor noi varietăți de legume, adaptate sezonier. Se lucrează și la dezvoltarea mai multor parteneriate cu restaurante locale și băcănii, prin care să se promoveze lanțuri scurte de aprovizionare. „Pe termen lung, «Sol și Suflet» poate să devină nu doar un exemplu de succes, ci și un punct de referință pentru viitoarele politici agricole din România”, încheie Katharina Scheidereiter.