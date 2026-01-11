Social

Sofia Vicoveanca, internată de urgență la Spitalul Județean Suceava. Ultimele informații despre starea artistei

Sofia Vicoveanca, îndrăgita interpretă de muzică populară, a ajuns în noaptea de 10 spre 11 ianuarie la Spitalul Județean Suceava, unde este monitorizată de medici. Reprezentanții unității sanitare au transmis că artista se află în stare stabilă.

Dr. Tiberius Brădățan, purtătorul de cuvânt al spitalului din Suceava, a precizat pentru News Bucovina că familia a cerut discreție în privința diagnosticului și tratamentului, motiv pentru care nu sunt oferite detalii medicale suplimentare.

În vârstă de 84 de ani, Sofia Vicoveanca rămâne una dintre cele mai importante voci ale folclorului românesc. Cu peste șapte decenii de activitate, artista a dus cântecul bucovinean pe scene din țară și din străinătate, a înregistrat sute de melodii și a primit numeroase distincții, între care și Ordinul „Meritul Cultural”.

