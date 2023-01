Sofia Vicoveanca își așteaptă sfârșitul la 81 de ani. „Mă cheamă pământul”

Sofia Vicoveanca e conștientă că timpul trece foarte repede și că îmbătrânește. Cu toate astea, artista a declarat că profită de viață și că se bucură de tot ce primește. Mai mult, ea are o mare dorință.

Vedeta a mai declarat că războiul din Ucraina a făcut-o să își aducă aminte de perioada în care părinții eu au pierdut tot și că este crunt ce se întâmplă. „Părinții mei au avut o situație foarte bună, aveau o prăvălie. Noi ne-am refugiat la o mătușă la Vicov, de asta mi se zice că sunt vicoveancă. Tata era prizonier, dar după război a apărut foametea. Eu încerc să mă adaptez vremurilor, dar nu renunț la ce am învățat de la mama. Îmi spunea așa mama: ai grijă, să nu vorbești mult, să nu râzi tare. Dacă ți-a dat cineva dreptate din privire, să nu uiți sî mulțumești. Cam așa. (…) Eu nu am o poză de copil. Am fost necăjită tare. Este refugiul meu (n.r.: să scrie) să nu îmi bată urâtul și singurătatea la ușă. Primul lucru când mă scol, îmi fac patul. Zilnic fac ceva. Ori spăl, ori calc, ori am grijă de flori’, a declarat Sofia Vicoveanca în podcastul lui Damian Drăghici, pe YouTube.

Sofia Vicoveanca își așteaptă moartea

Sofia Vicoveanca a mai spus că știe că o așteaptă moarte și l-a rugat pe Dumenzeu să fie blând cu ea.

„Doamne, îmbătrânește-mă, dar nu îmi lua mințile! Dumnezeu ne pune la fiecare câte un ceva ce nu are nimeni. Există un drum al fiecăruia. Drumul este croit și, când e gata… Știu că sunt aproape de pământ, că mă cheamă pământul, dar Tu faci minuni și hotărăști pentru fiecare”, a mai zis Sofia Vicoveanca.

Mai mult, artista a declarat că a visat mereu să prezinte emisiunea „Vocea României”, dar că știe că este prea târziu.

„Mi-ar plăcea să prezint Vocea României, dar nu am de gând să fac așa ceva, pentru că sunt la capăt de drum și îmi cunosc măsura…” a declarat spus cântăreața de muzică populară. „Eu am o vorbă: nimeni ca mine și nici eu ca alții! Eu am 63 de ani de cântat, bătuți pe muchie. Așa mi-am croit drumul meu de cântăreață. Nu este fală, poate sună a mândrie. Dacă un coleg de breaslă din altă zonă folclorică a avut o idee asemănătoare cu a mea, eu am avut puterea să renunț. Eu m-am format pe vremea cenzurii”, a mai spus artista în cadrul emisiunii Generații de distracții, de la Pro TV.