Sofia Vicoveanca se retrage din muzică? Cel mai mare regret al artistei. „Sunt la capăt de drum…”

Sofia Vicoveanca, ajunsă la vârsta de 81 de ani, a vorbit recent despre retragerea din muzică, după o viață pe scenă. Cu toate că este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din țară, ea a recunoscut că nu a ajuns unde și-a propus.

Bătrânețea și-a spus cuvântul, iar Sofia Vicoveanca nu mai are energia cu care și-a obișnuit publicul. Ea a povestit că se retrage din muzică în liniște, dar cu un mare regret în suflet. Artista a recunoscut recent că și-ar fi dorit să prezinte Vocea României, dar a înțeles că este prea târziu pentru asta.

„Mi-ar plăcea să prezint Vocea României, dar nu am de gând să fac așa ceva, pentru că sunt la capăt de drum și îmi cunosc măsura…” a declarat spus cântăreața de muzică populară. „Eu am o vorbă: nimeni ca mine și nici eu ca alții! Eu am 63 de ani de cântat, bătuți pe muchie. Așa mi-am croit drumul meu de cântăreață. Nu este fală, poate sună a mândrie. Dacă un coleg de breaslă din altă zonă folclorică a avut o idee asemănătoare cu a mea, eu am avut puterea să renunț. Eu m-am format pe vremea cenzurii”, a mai spus artista în cadrul emisiunii Generații de distracții, de la Pro TV.

Activitățile lui Sofia Vicoveanca la 81 de ani

În această perioadă, artista va merge la Mormântul Sfânt de la Ierusalim. Sofia Vicoveanca a mărturisit că este o tradiție pentru ea și că își dorește să se apropie de Dumnezeu.

„Pe 13 decembrie voi pleca la Mormântul Sfânt. Ce e aia oboseală? N-am înțeles. Am fost de șapte ori, știu, cunosc. Nu am o dorință aparte, mă duc să mă închin, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot drumul pe care mi l-a croit în viață.

Este un drum pe care nu l-a bănuit nimeni, nici eu, și vreau să îi mulțumesc. Mă duc să mă închin. Mă duc cu sufletul în pază să îl pun acolo, asta vreau să fac”, a declarat marea doamnă a folclorului românesc pentru Antena Stars.

Ea mai declarat că Dumnezeu a ajutat-o să facă muzică și să încânte publicul cu talentul său. „Am 81 de ani. Eu nu mă duc acolo să mi se dea răspuns, eu mă duc să mulțumesc. Și dacă mă duc să mulțumesc, nu cred că este nevoie să îmi dea un răspuns.

De fiecare dată, m-am dus și m-am închinat să aduc slavă lui Dumnezeu pentru tot drumul meu. Drumul meu este foarte lung, 63 de ani de cântec. Eu încă mai cânt”.