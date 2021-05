Aşa cum știm deja, Andra a jurizat la Vocea României în sezonul 8, alături de Smiley, Irina Rimes și Tudor Chirilă. Apoi a fost înlocuită cu Horia Brenciu care mai jurizase în acest show. Andra a fost invitată în podcastul lui Mihai Morar, numit „Fain și Simplu” unde a lămurit cum au stat lucrurile cu privire la alegerea sa.

Andra: Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor

Andra a recunoscut că percepția pe care a avut-o asupra emisiunii a fost una greșită. În realitate, de fapt, un antrenor concurează cu un alt antrenor.

„Percepția mea față de Vocea României era că un antrenor nu trebuie să concureze cu un alt antrenor. Nu era despre mine acolo. Eu m-am dus să-mi pun pe tavă toate informațiile pe care eu le adunasem în cariera mea și să ajut oamenii din echipa mea să fie buni. Pentru mine, antrenor bun însemna ca oamenii să rămână cu ceva din experiența Vocea României.

Și eu m-am dus acolo și m-am lovit, efectiv, de o competiție între antrenori, cine să spună nu știu ce, care să-l atace pe celălalt, iar eu nu pot să zic că sunt genul ăla de om care nu face față. Fac față, pot să răspund provocărilor de genul, dar nu vreau să trăiesc astfel de momente. Dacă viața mea eu mi-am ales-o să fie pe pace și pe bucurii, de ce să aleg?”, a declarat Andra.

Producătorii au promis că n-o să fie pe ceartă

„A fost o surpriză chestia asta. M-am dus, mi-au promis producătorii că n-o să fie pe ceartă și o să fie ca afară, când nu se schimbă respectul dintre antrenori. Sigur că mă zbat să-l am pe ăla la mine în echipă, dar nu cu mici cuțite aruncate spre un alt antrenor, pentru că, practic, asta se întâmpla. Eu trebuia să fiu rea, că ăsta era show-ul. Intri într-un joc în care nu-ți face plăcere.

Ce mi-a plăcut la Vocea României a fost experiența mea ca și antrenor și repetatul ăla cu ei, cântatul. Nu pot să zic că mi-a plăcut battle-ul ăsta dintre antrenori, pentru că nu sunt genul care să răspundă la asta. Atunci am răspuns, eu sunt o persoană competitivă, sunt o persoană care să spună lucrurilor pe nume”, a continuat artista.

Artista, despre conflictul dintre ea și Tudor Chirilă

„Făceam un moment cu cineva, venea Tudor Chirilă și îmi spunea ați stricat piesa, pentru că nu era în viziunea lui. El își punea amprenta, ca și rocker, pe melodiile și pe interpretarea concurenților. Și atunci veneam și eu și îmi puneam amprenta ca și antrenor”, a adăugat Andra. Şi continuă: „Mi-am dorit să fiu acolo, pentru că mulți ziceau că eu sunt vocea. Am ajuns acolo și am dat de cu totul altceva, era un joc. Fiind un show de televiziune am înțeles că așa funcționează. Culmea, mă simțeam acasă, erau oamenii din trustul în care eu sunt și eram ok cu toată lumea. La final am spus că trebuie să vină altcineva în locul meu”, a concluzionat Andra în podcastului lui Mihai Morar

Nu m-am putut preface: Fac niște grimase încât, dacă nu-mi place, tu vezi pe fața mea că nu-mi plac

„Nu mi-am propus să fiu diferită de cum sunt eu, adică, cumva, nu trebuie să joc un rol, să mă dau mai interesantă decât sunt. Cumva, nejucând un rol, mi-a fost foarte ușor să fiu faină și simplă, apropo de numele podcastului. M-am dus acolo unde m-am simțit bine, am fost invitată peste tot. Am spus da în majoritatea cazurilor, dar în toate m-am simțit foarte bine. Dacă nu m-aș fi simțit bine, s-ar fi văzut. Sunt un om care nu poate să mintă, mă trădează fața.

Fac niște grimase încât, dacă nu-mi place, tu vezi pe fața mea că nu-mi place, chiar dacă nu-ți spun. De multe ori, fiind la o emisiune înregistrată, unde se taie foarte multe lucruri, rămân grimasele astea de pe fața mea. Și nu apuc să spun, să înțeleagă omul de ce am făcut asta. De asta e bine să mergi unde te simți bine, să se înțeleagă lucrul ăsta din ceea ce simți tu”, a mai spus Andra.