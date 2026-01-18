Șoferii, puși la încercare în județul Vaslui. Carosabil acoperit de gheață după o avarie

În noaptea de sâmbătă spre duminică, circulația rutieră a fost afectată pe un drum național din județul Vaslui, ca urmare a unor probleme tehnice apărute la infrastructura locală de apă. Potrivit informațiilor transmise de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, traficul s-a desfășurat cu dificultate pe DN 15D, în zona orașului Negrești.

Conform datelor oficiale, incidentul a fost provocat de o avarie la rețeaua de alimentare cu apă, care a dus la scurgerea unei cantități semnificative de apă pe partea carosabilă.

Temperaturile negative înregistrate pe parcursul nopții au favorizat formarea gheții, îngreunând astfel condițiile de trafic.

Reprezentanții Centrului Infotrafic au precizat că, la fața locului, echipele de intervenție au acționat pentru remedierea situației și pentru îndepărtarea gheții de pe suprafața de rulare.

„Se acționează pentru îndepărtarea gheții de pe carosabil, în urma avariei la rețeaua de apă, ce a generat scurgerea unei cantități de apă pe suprafața de rulare”, au transmis autoritățile. Potrivit estimărilor, circulația urma să fie reluată în condiții normale duminică, după ora 10.00.

În ceea ce privește circulația rutieră din restul țării, Centrul Infotrafic a anunțat că, în dimineața zilei de duminică, traficul se desfășura în general pe un carosabil uscat.

Vizibilitatea era bună, iar valorile de temperatură se situau în zona negativă, specifică sezonului rece. Aceste condiții au impus, însă, menținerea unei atenții sporite din partea participanților la trafic, mai ales în zonele unde pot apărea fenomene izolate de polei.

Autoritățile au subliniat că, deși nu au fost raportate alte blocaje majore la nivel național, pot exista sectoare de drum unde condițiile meteo sau situații neprevăzute pot influența temporar fluența traficului.

Pentru reducerea riscului rutier, polițiștii de la Infotrafic au transmis o serie de recomandări adresate șoferilor. „Pentru reducerea riscului rutier, recomandăm conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul prin îndepărtarea zăpezii sau a gheții de pe geamuri!”, au precizat reprezentanții instituției.

De asemenea, autoritățile le-au cerut conducătorilor auto să mărească distanța de siguranță dintre vehicule, să evite depășirile riscante și să nu oprească pe benzile de rulare sau pe banda de urgență a autostrăzilor.

„Creșteți distanța de siguranță între autovehicule, nu vă angajați în depășiri riscante, nu opriți pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”, a mai transmis Infotrafic.

Centrul Infotrafic anunță că situația traficului este monitorizată permanent, iar informațiile actualizate sunt comunicate în timp real, pentru a permite șoferilor să își planifice deplasările în condiții de siguranță.

Autoritățile recomandă consultarea periodică a informărilor oficiale, mai ales în contextul condițiilor meteorologice specifice iernii.