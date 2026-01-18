Social

Gerul pune presiune pe infrastructura feroviară. Măsuri speciale anunțate de CFR

Gerul pune presiune pe infrastructura feroviară. Măsuri speciale anunțate de CFRtren / sursa foto: dreamstime.com
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR SA” a anunţat că a instituit un set de măsuri speciale pentru intervalul 17–21 ianuarie, perioadă marcată de o avertizare de vreme deosebit de rece valabilă la nivel naţional.

Potrivit informaţiilor transmise de administratorul infrastructurii feroviare, temperaturile minime prognozate vor coborî frecvent între –20 şi –10 grade Celsius, cu menţinerea unui regim de ger persistent în toate regiunile ţării.

În acest context, circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii specifice sezonului rece, iar personalul de specialitate este mobilizat pentru a asigura siguranţa traficului feroviar.

Monitorizarea permanentă a stării infrastructurii

Reprezentanţii CFR SA precizează că una dintre principalele acţiuni vizează monitorizarea continuă a şinelor de cale ferată.

Temperaturile extrem de scăzute determină contracţia oţelului, fenomen cunoscut care poate genera tensiuni mecanice sau fisuri la nivelul căii de rulare.

În acest sens, personalul de întreţinere verifică în mod constant integritatea infrastructurii feroviare, intervenind ori de câte ori situaţia o impune.

„Echipele de întreţinere verifică în mod constant integritatea căii de rulare pentru a asigura circulaţia în deplină siguranţă”, au transmis reprezentanţii companiei, subliniind importanţa acestor controale în perioadele cu ger accentuat.

Funcţionarea macazurilor şi siguranţa dirijării trenurilor

Un alt aspect important îl reprezintă funcţionarea macazurilor, elemente esenţiale pentru dirijarea trenurilor în staţii şi noduri feroviare.

CFR SA anunţă că a activat sistemele de încălzire ale acestora, cu scopul de a preveni blocarea schimbătoarelor de cale din cauza îngheţului sau a depunerilor de gheaţă.

tren

tren / sursa fotro: dreamstimecom

Aceste sisteme sunt supravegheate permanent, pentru a se asigura că trenurile pot fi dirijate corespunzător, conform programului de circulaţie.

Supravegherea instalaţiilor de alimentare cu energie electrică

În paralel, lucrătorii CFR acordă atenţie deosebită instalaţiilor de alimentare cu energie electrică şi liniei de contact. Potrivit companiei, echipele tehnice supraveghează aceste echipamente, întrucât frigul intens şi vântul prognozat, în special în sud-estul ţării, pot accentua efectele temperaturilor scăzute asupra infrastructurii electrice.

Măsurile de protecţie vizează menţinerea continuităţii alimentării trenurilor electrice şi prevenirea eventualelor disfuncţionalităţi.

Posibile întârzieri şi recomandări pentru călători

CFR SA avertizează călătorii că, în pofida măsurilor luate, gerul extrem poate determina apariţia unor limitări tehnice punctuale sau aplicarea unor măsuri suplimentare de siguranţă.

Aceste situaţii pot genera întârzieri în circulaţia trenurilor, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteo şi de starea infrastructurii.

„Deşi echipele companiei fac toate eforturile pentru menţinerea graficului de circulaţie, pot apărea întârzieri cauzate de condiţiile meteo extreme”, se arată în informarea transmisă publicului.

În acest context, CFR recomandă pasagerilor să se informeze înainte de plecare, consultând platforma oficială Mersul Trenurilor, site-urile operatorilor feroviari sau afişajele şi personalul din staţii, pentru a avea date actualizate privind circulaţia trenurilor.

