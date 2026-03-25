Socialista Mette Frederiksen a pierdut rușinos alegerile din Danemarca. Nimeni n-o mai vrea premier

Alegerile parlamentare anticipate organizate în Danemarca la 24 martie 2026 au produs un rezultat fragmentat, care ridică semne de întrebare asupra viitorului politic al premierului Mette Frederiksen.

Convocate într-un moment considerat favorabil de către liderul social-democrat, alegerile nu au generat consolidarea puterii, ci au evidențiat o scădere a sprijinului electoral și o fragmentare accentuată a scenei politice.

Decizia de a declanșa scrutinul înainte de termen a fost strâns legată de contextul internațional și de tentativa guvernului de a capitaliza politic pe poziția fermă adoptată în criza privind Groenlanda. Cu toate acestea, rezultatul final arată că prioritățile alegătorilor au rămas concentrate pe probleme interne, iar strategia nu a produs efectele anticipate.

Frederiksen se confruntă cu o presiune politică crescândă din ambele direcții ale spectrului politic, într-un moment în care rezultatul alegerilor anticipate îi slăbește poziția.

Criticată de susținători tradiționali din stânga pentru politicile restrictive privind migrația și compromisurile făcute în guvernare, dar și contestată de partidele de dreapta pentru abordările economice și lipsa de încredere, premierul se regăsește într-un echilibru fragil.

În lipsa unei majorități clare și cu aliați ezitanți, capacitatea sa de a construi o coaliție devine incertă, reflectând o izolare politică tot mai evidentă în peisajul danez actual.

Premierul Mette Frederiksen a anunțat organizarea alegerilor anticipate în februarie 2026, cu mai multe luni înainte de termenul limită, într-un context marcat de tensiuni diplomatice cu Statele Unite privind Groenlanda.

Această criză a fost declanșată de intențiile exprimate de fostul președinte american Donald Trump privind controlul asupra teritoriului arctic, situație care a generat reacții puternice în Danemarca și proteste publice.

Frederiksen a adoptat o poziție fermă, refuzând ideea transferului de suveranitate și mobilizând sprijinul aliaților europeni. În acel moment, imaginea sa de lider a fost consolidată atât pe plan intern, cât și internațional, iar analiștii au descris contextul drept un posibil „moment favorabil” pentru declanșarea alegerilor.

Strategia a urmărit transformarea acestui capital politic într-un avantaj electoral. Totuși, evoluțiile ulterioare au arătat că efectul nu a fost suficient pentru a influența decisiv votul.

Rezultatele oficiale confirmă faptul că Partidul Social Democrat a pierdut teren semnificativ. Formațiunea a obținut aproximativ 21,9% din voturi și 38 de mandate, în scădere de la 27,5% și 50 de mandate în 2022.

Acesta reprezintă cel mai slab rezultat al partidului în peste un secol, potrivit analizelor din presa internațională.

Deși social-democrații rămân cea mai mare formațiune din parlament, pierderea de sprijin reflectă o nemulțumire mai largă în rândul electoratului.

În plus, și partenerii din guvernul anterior – liberalii și moderații – au înregistrat scăderi, ceea ce a amplificat dificultățile în formarea unei majorități.

Premierul a recunoscut că rezultatul este sub așteptări, dar a încercat să îl plaseze în contextul mai larg al guvernării:

„Am fost la conducerea acestei țări minunate timp de aproape șapte ani. Am trecut prin pandemie; a trebuit să gestionăm războiul. Am fost amenințați de președintele american și, în acești aproape șapte ani, am înregistrat o scădere de patru procente”.

Totodată, Frederiksen a subliniat necesitatea stabilității: „Lumea este instabilă. Există vânturi puternice în jurul nostru. Danemarca are nevoie de un guvern stabil”.

Alegerile au produs un parlament fără majoritate clară, confirmând tendința de fragmentare politică. Blocul de stânga a obținut aproximativ 84 de mandate, iar cel de dreapta 77, într-un legislativ de 179 de locuri.

În acest context, partidul Moderat, condus de Lars Løkke Rasmussen, devine actor-cheie. Cu 14 mandate, formațiunea centristă poate decide configurația viitorului guvern.

Rasmussen a făcut apel la compromis între taberele politice: „Suntem un singur popor. Trebuie să ne unim. Nu trebuie să fim divizați”.

În același timp, negocierile sunt complicate de pozițiile divergente ale partidelor. Liderul liberal Troels Lund Poulsen a exclus o colaborare cu social-democrații, ceea ce limitează opțiunile pentru formarea unei coaliții stabile.

Deși guvernul a mizat pe teme de politică externă, precum relația cu Statele Unite sau sprijinul pentru Ucraina, alegătorii au fost influențați în principal de problemele interne.

Costul vieții, politicile fiscale, sistemul de pensii și imigrația au dominat campania electorală.

Creșterea prețurilor și presiunile economice au afectat percepția publică asupra guvernului, iar propunerea introducerii unui impozit pe avere a generat dezbateri intense.

În același timp, politica restrictivă privind migrația a fost criticată din direcții opuse: o parte a electoratului a considerat-o prea dură, în timp ce alții au apreciat-o insuficientă.

Această polarizare a contribuit la creșterea unor partide alternative, inclusiv Partidul Popular Danez, care a câștigat teren în rândul alegătorilor nemulțumiți.

Decizia de a organiza alegeri anticipate a fost, în esență, un pariu politic bazat pe un context favorabil temporar. Analizele arată că această strategie a subestimat importanța temelor interne pentru electorat.

Deși disputa privind Groenlanda a generat un impuls de popularitate și a consolidat imaginea internațională a premierului, acest avantaj nu s-a tradus în voturi suficiente.

În plus, tendința globală de sancționare a guvernelor aflate la putere a contribuit la scăderea sprijinului pentru social-democrați.

Astfel, alegerile anticipate nu au dus la consolidarea majorității, ci au accentuat fragmentarea politică și au complicat procesul de formare a guvernului.

Chiar dacă nu a fost decisiv în campanie, contextul internațional rămâne relevant pentru viitorul executiv danez. Danemarca este membră a Uniunii Europene și NATO, iar poziționarea sa în raport cu războiul din Ucraina și securitatea arctică continuă să fie un factor important.

Disputa privind Groenlanda a atras atenția asupra rolului strategic al regiunii, iar negocierile trilaterale dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda privind securitatea arctică sunt în curs.

În același timp, rezultatul alegerilor este urmărit atent în Groenlanda și Insulele Feroe, care au reprezentare în parlamentul danez și pot influența echilibrul politic.

În lipsa unei majorități clare, Danemarca intră într-o perioadă de negocieri politice care ar putea dura mai multe săptămâni. Sistemul proporțional face ca formarea guvernelor de coaliție să fie regula, însă fragmentarea actuală complică acest proces.

Premierul Mette Frederiksen încearcă să își mențină poziția și să obțină sprijin pentru un al treilea mandat, însă succesul acestui demers depinde de capacitatea de a construi alianțe într-un climat politic divizat.

Rezultatul alegerilor evidențiază limitele strategiei de a convoca alegeri anticipate într-un context favorabil de moment și arată că dinamica electorală rămâne dominată de factori interni, în ciuda importanței temelor geopolitice.