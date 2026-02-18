Vremea a făcut prăpăd în România, iar bilanțul dă fiori. Sute de mii de case au rămas fără curent

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, miercuri, că vremea rea a afectat 266 de localități, iar aproximativ 200.000 de locuințe au rămas fără energie electrică, dintre care 86.000 au fost reconectate între timp în urma intervențiilor. „Sunt 266 localităţi afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar toţi oamenii din teren, reprezintă efectul unei mobilizări făcute încă de ieri”, a spus acesta, după Comandamentul de Iarnă convocat la minister.

Potrivit ministrului, fenomenele meteo severe care au afectat România în ultima perioadă, în special sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea, unde aversele vor continua până mâine la aceeași oră, au dus la aproximativ 200.000 de întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

„Între timp, colegii mei s-au mobilizat, din tot Sistemul Energetic Naţional, cu 322 de echipe, 1000 de electricieni care acum sunt în teren, generatoare, aproape 300 vehicule 4x4, autospeciale, excavatoare, şenilate, prin care au intervenit în cele mai grele zone”, a explicat acesta.

Bogdan Ivan a afirmat că, din totalul celor 200.000 de locuințe afectate, 86.000 au fost deja reconectate la rețeaua electrică, iar pentru alte 114.000 se continuă intervențiile. „Sunt 266 localităţi afectate. Faptul că, până la această oră, s-au mobilizat exemplar toţi oamenii din teren, reprezintă efectul unei mobilizări făcute încă de ieri, când a avut loc un alt comandament pentru situaţii de urgenţă”, a adăugat acesta.

Ministrul a declarat că, din punct de vedere al sistemului energetic, situația este echilibrată.

„Avem un consum mediu de circa 7.400 de MW, am ajuns să producem mai mult decât consumăm astăzi, şi am avut şi un excedent, datorită producţiei foarte bune pe hidro şi pe eolian, şi am ajuns să exportăm aproximativ 440 de MW. În total, comparativ cu anul trecut, suntem pe o producţie medie mai mare cu 11%, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu un consum mai mare cu circa 6%”, a explicat acesta.

Ministrul Energiei a anunțat că depozitele de gaze ale României sunt în prezent umplute în proporție de aproximativ 40%, în timp ce media la nivelul Uniunii Europene este de circa 33%.

„Suntem cu 150 de milioane de metri cubi peste data de 17 februarie 2025, deci avem suficiente gaze, nu există probleme pe această piaţă. Lucrurile sunt sub control în momentul de faţă, avem gaze, avem oameni, suntem mobilizaţi”, a declarat acesta.

Bogdan Ivan a declarat că la Elcen Sud, în București, s-a produs o avarie la care se intervine, iar potrivit ultimelor date, 90% dintre utilizatori au apă caldă și căldură, cu 50% mai mult decât în urmă cu o lună.