Alertă maximă. Scenariul negru confirmat de ANM. Elena Mateescu: „Vântul depășește 85 km/h, zăpada este troenită, iar vizibilitatea tinde spre zero”

Avertismentul lansat marți seară de șefa Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) s-a transformat în realitate. Ceea ce părea doar o posibilitate statistică a devenit, în ultimele ore, un coșmar alb pentru București și județele din sud-estul țării. Meteorologii au emis avertizări de tip nowcasting de Cod Roșu, după ce parametrii critici de vânt și ninsori au fost depășiți.

Elena Mateescu, directorul ANM, anticipase această evoluție dramatică a vremii, explicând că dinamica fenomenelor meteo indica o agravare rapidă a situației în a doua parte a nopții și spre dimineață.

Datele de la ora 07.00. „Se vor semnala: Ninsoare abundentă, s-au depus deja 30...35 cm și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de 15...20 cm”, se arată în avertizarea ANM.

Prognoza, care inițial plasa Capitala și 12 județe sub Cod Portocaliu, a fost revizuită de urgență. Condiția principală pentru emiterea Codului Roșu, intensitatea vântului, a fost îndeplinită.

„Dacă ultimele date vor arăta că depășim 85 km/h, trebuie să amendăm prin avertizări de tip nowcasting de Cod Roșu. (...) Când vorbim de viteze la rafală de 60-85 km/h, cu siguranță viscolul este unul puternic. Zăpada va putea fi spulberată, troenită, iar vizibilitatea redusă sub 50 de metri”, a explicat Elena Mateescu.

În prezent, aceste fenomene se manifestă violent. Stratul de zăpadă depus este consistent, încadrându-se în estimările de 20-50 cm, iar viscolul face imposibilă circulația în siguranță, fapt confirmat și de blocajele de pe Aeroportul Otopeni și din traficul rutier.

Pe lângă viscol, directorul ANM a atras atenția asupra unui pericol invizibil, dar extrem de riscant: depunerile de gheață. Trecerea precipitațiilor din ploaie și lapoviță în ninsoare, pe fondul scăderii temperaturilor sub pragul de îngheț, a transformat carosabilul în patinoar.

„Scăderea valorilor de temperaturi sub 0°C vor favoriza depunerile de polei. Așadar, mare atenție la această oră pentru cei care se vor afla în trafic”, avertiza Mateescu încă de marți seară.

Codul Roșu vizează și zonele montane, în special Carpații Meridionali, Orientali și Munții Banatului, unde vântul suflă cu viteze de 70-90 km/h, spulberând zăpada proaspăt depusă (un strat nou de 10-20 cm).

Deși Codul Portocaliu inițial era valabil până la ora 12:00, intensitatea fenomenelor actuale a impus măsuri excepționale. După expirarea vârfului de viscol, meteorologii estimează că ninsorile vor continua, dar vor scădea în intensitate, zona rămânând sub o atenționare de Cod Galben.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate de Codul Roșu să evite orice deplasare care nu este critică, să se adăpostească și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.