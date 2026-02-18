Tarifele la energia electrică ar putea rămâne neschimbate, ministrul Energiei: Nu sunt motive pentru creștere

Solicitările de majorare au fost depuse pe 16 februarie la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), însă legea prevede că furnizorii trebuie să depună cererile de ajustare până pe 1 februarie. Ministrul a precizat că între timp Energocom a depus cerere de ajustare a tarifelor la gaze naturale, iar acest lucru a determinat și operatorii de energie electrică să își depună propriile solicitări. Cererile urmează să fie evaluate de ANRE, însă Junghietu a subliniat că nu se conturează elemente care să justifice o majorare semnificativă a tarifelor.

„Dar, între timp, să nu uităm că Enegocomul a depus cerere de ajustare a tarifului la gaze. Ca urmare a acestui lucru, cei doi operatori, producători de agent termic, energie electrică, termoelectrică și CET-Nord, au depus și ei cereri de ajustare a tarifului. Intercalându-se aceste elemente, cererea depusă de către furnizorii de energie electrică urmează să fie evaluată de către ANRE, dar elemente de ajustare semnificativă a tarifului, de fapt, nu sunt”, a declarat Dorin Junghietu, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.

În lunile decembrie și ianuarie, au fost făcute achiziții de energie de avarie la un preț ușor mai mare decât tariful stabilit, însă prognozele pentru perioada următoare indică o posibilă scădere a prețului mediu ponderat de achiziții, dacă și condițiile meteorologice rămân favorabile. Ministrul a explicat că ajustarea tarifelor depinde de evaluarea ANRE, însă există șanse ca tarifele să rămână la nivelul actual.

„Știm foarte bine care a fost situația generală regională la nivel energetic și, corespunzător, în perioada următoare din prognoze, dacă și vremea începe să țină cu noi, prețul mediu ponderat de achiziții ar urma să aibă tendințe de scădere. Deci, ne așteptăm ca ANRE să se expună asupra acelei solicitări, dar ajustarea semnificativă nu este prevăzută. Există posibilitatea ca tarifele să rămână cele actuale, dar ANRE se va expune”, a precizat Junghietu.

Premier Energy, care deservește consumatorii din centrul și sudul țării, a cerut un tarif de 3,83 lei/kWh, cu 24 de bani mai mult decât cel actual, iar FeeNord solicită 4,32 lei/kWh, ceea ce reprezintă o creștere de 32 de bani. În prezent, consumatorii casnici din centrul și sudul Republicii Moldova plătesc 3,59 lei/kWh, iar cei din nord – 4 lei/kWh.

Ultima modificare a tarifelor a fost realizată de ANRE începând cu 1 august 2025, când tariful a fost redus cu 51 de bani pentru clienții Premier Energy și cu 68 de bani pentru clienții FeeNord. Autoritățile subliniază că decizia finală privind eventualele creșteri va fi luată de ANRE, după evaluarea cererilor și a situației generale din sectorul energetic. Junghietu a reiterat că protejarea consumatorului rămâne prioritatea și că tarifele nu vor fi majorate fără justificare clară.