Majorări la energie. Cât ar putea costa fiecare kilowatt pentru familiile din Republica Moldova

Republica Moldova. Consumatorii casnici din Republica Moldova se pregătesc pentru o nouă creștere a facturilor la energie electrică. După reducerea recentă a tarifelor la gaze naturale, cei doi mari furnizori de energie electrică, Premier Energy și FEE Nord, au depus solicitări oficiale la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pentru majorarea tarifelor, iar procesul se află în etapa consultărilor publice.

Potrivit documentelor depuse, Premier Energy, responsabil pentru centrul și sudul țării, cere un tarif de 3,83 lei/kWh, ceea ce reprezintă o creștere de 24 de bani față de nivelul actual. În nordul țării, FEE Nord solicită un tarif de 4,32 lei/kWh, cu 32 de bani mai mult decât tariful actual. În prezent, consumatorii din centrul și sudul Moldovei plătesc 3,59 lei/kWh, iar cei din nord 4 lei/kWh.

Această majorare vine după o perioadă în care consumatorii au beneficiat de compensații la energie electrică. Până în decembrie 2025, fiecare familie plătea pentru primii 110 kWh un tarif redus, mult sub prețul de piață. De exemplu, clienții Premier Energy achitau 2,34 lei/kWh, iar cei din nord 2,84 lei/kWh. Odată cu încetarea acestui mecanism, costul real al energiei electrice începe să fie resimțit direct în facturi.

Conform Energocom, în luna ianuarie 2026, energia electrică a fost achiziționată la un preț mediu de 144,52 euro/MWh, cu aproximativ 9% mai mult decât în decembrie 2025. Din totalul de 478,2 mii MWh cumpărați, 43,75% au provenit de la producătorii locali, iar restul de 56,25% din import. Această creștere a prețului de achiziție explică, în mare parte, necesitatea ajustării tarifelor pentru consumatorii casnici.

În paralel, consumatorii au beneficiat de reducerea tarifelor la gaze naturale, decizie publicată de ANRE în Monitorul Oficial. Prețul final pentru populație a scăzut la 14,42 lei/m³, față de 16,74 lei anterior, reducere de 2,32 lei/m³. Ajustarea se datorează scăderii prețului de achiziție pe piețele externe, estimat la 404 euro pentru 1.000 m³ în 2026, cu aproape 17% mai puțin decât în 2025.

Cu toate acestea, reducerea la gaze nu compensează pe deplin efectul viitoarei majorări la electricitate, ceea ce ar putea afecta semnificativ bugetele gospodăriilor, în special în sezonul rece, când consumul de energie este mai ridicat.

De asemenea din data de 13 februarie, consumul de energie termică este calculat la tarife noi. Chișinăuienii vor plăti mai puțin pentru căldură decât până acum, în timp ce la Bălți serviciile se scumpesc. Au fost operate ajustări și în alte localități din țară, noile tarife fiind publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Pentru energia termică livrată de Termoelectrica în capitală, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, pe 12 februarie, un tarif de 2.020 de lei pentru o gigacalorie, fără TVA, cu 490 de lei mai mic decât tariful actual.

Consumatorii deserviți de CET-Nord la Bălți vor plăti 2.201 lei/Gcal, fără TVA, cu 75 de lei mai mult decât în prezent.

Potrivit explicațiilor prezentate în cadrul ședinței ANRE, majorarea tarifului la Bălți este determinată în special de devierile financiare negative acumulate de furnizor în perioadele precedente, care vor fi recuperate prin noul tarif.