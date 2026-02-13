Locuitorii Chișinăului plătesc mai puțin pentru căldură. Noile tarife aprobate de ANRE au intrat în vigoare

Republica Moldova. Locuitorii din Chișinău achită de astăzi mai puțin pentru energia termică, după ce decizia Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind reducerea tarifelor a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Ajustările tarifare vizează mai multe localități din țară, însă dacă în capitală și la Comrat prețurile au fost reduse, în nordul țării acestea au crescut.

Pentru energia termică furnizată de Termoelectrica, autoritatea de reglementare a stabilit un tarif de 2.020 lei pentru o gigacalorie, fără TVA. Noul preț este cu 490 de lei mai mic decât cel aplicat anterior și va fi reflectat în facturile consumatorilor începând cu perioada următoare.

Potrivit ANRE, ajustarea a fost realizată în urma recalculării costurilor reale de producere și furnizare a energiei termice, precum și a devierilor financiare acumulate în perioadele precedente.

În schimb, consumatorii deserviți de CET-Nord, din Bălți, vor plăti 2.201 lei pentru o gigacalorie, fără TVA, cu 75 de lei mai mult decât până acum. Reprezentanții ANRE au explicat că majorarea este determinată în principal de devierile financiare negative acumulate de operator în anii precedenți, care vor fi recuperate prin noul tarif.

O situație similară se înregistrează și la Glodeni, unde consumatorii vor achita 2.648 lei pentru o gigacalorie, cu 443 de lei mai mult față de tariful anterior. Autoritățile menționează că ajustarea este determinată atât de devierile financiare, cât și de costurile mai ridicate ale serviciilor de producere și furnizare a energiei termice.

În Comrat, operatorul Rețele și Centrale Termice va aplica un tarif de 3.505 lei pentru o gigacalorie. Noul preț reprezintă o reducere de aproximativ 240 de lei față de tariful precedent.

În paralel cu ajustările tarifare, furnizorii de energie termică au venit cu explicații privind facturile mai mari primite de consumatori în luna ianuarie. Potrivit datelor prezentate de Termoelectrica, consumul real de energie termică în ianuarie 2026 a crescut, în medie, cu aproximativ 20% comparativ cu luna decembrie 2025.

Reprezentanții companiei susțin că această creștere este determinată de condițiile meteorologice mai severe. În ianuarie 2026, temperatura medie a aerului a fost cu 2,4°C mai scăzută decât în decembrie 2025 și cu 3,1°C mai mică decât în ianuarie 2025.

În aceste condiții, pentru a menține parametrii necesari de încălzire, furnizorii au majorat temperatura agentului termic livrat în rețea, ceea ce a dus la creșterea volumului de energie consumată și, implicit, a valorii facturilor pentru populație.