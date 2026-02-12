ANRE scade tarifele la energia termică cu aproape 500 de lei/Gcal

Republica Molodva. Locuitorii Chișinăului vor plăti mai puțin pentru energia termică, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noi tarife pentru energia termică și electrică produsă în cogenerare. Reducerea vine ca urmare a ajustării tarifelor pentru mai mulți operatori din țară, în timp ce unele orașe, precum Bălți, vor înregistra creșteri moderate, iar alte localități beneficiază de scăderi semnificative.

În capitală, consumatorii deserviți de „Termoelectrica” vor achita pentru energia termică 2.020 lei/Gcal, cu aproximativ 490 de lei mai puțin față de tariful anterior de 2.510 lei/Gcal. Aceasta reprezintă o reducere mai mare și decât cererea inițială a companiei, care solicita 2.180 lei/Gcal. Ajustarea va avea impact direct în facturile locuitorilor conectați la sistemul centralizat de termoficare, odată ce hotărârea va fi publicată oficial.

În Comrat, pentru operatorul „Rețele și Centrale Termice”, tariful pentru energie termică a fost redus la 3.505 lei/Gcal, cu circa 240 de lei mai puțin decât nivelul anterior și cu aproximativ 180 de lei sub solicitarea inițială.

La Anenii Noi, consumatorii conectați la rețea vor plăti 2.084 lei/Gcal, cu 209 lei mai puțin decât tariful precedent, și mult sub nivelul cerut de operator, care solicita 3.120 lei/Gcal.

În Taraclia, tariful a fost redus cu aproximativ 25%, la 2.317 lei/Gcal, față de 3.102 lei/Gcal anterior. În Ungheni, COMGAZ-PLUS va aplica un tarif de 2.980 lei/Gcal, cu 623 de lei mai mic decât cel anterior și 347 de lei sub cererea companiei.

În contrast, locuitorii din Bălți, deserviți de „CET-Nord”, vor plăti mai mult pentru energie termică. Noul tarif va fi de 2.201 lei/Gcal, cu 75 de lei mai mult decât nivelul anterior de 2.126 lei/Gcal, însă sub tariful solicitat de operator, de 2.359 lei/Gcal. Creșterea este justificată de devierile financiare acumulate anterior.

Și la Glodeni, consumatorii conectați la „Servicii Comunale” vor achita 2.648 lei/Gcal, ceea ce reprezintă o majorare de 443 de lei față de tariful precedent de 2.205 lei/Gcal, ca urmare a dezechilibrelor financiare înregistrate în perioadele anterioare.

Noile tarife pentru energia termică vin după ce ANRE a operat ajustări la prețul gazelor naturale. În ședința din 3 februarie, tarifele au fost reduse și au intrat în vigoare pe 4 februarie, odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Astfel, consumatorii casnici achită în prezent 14,42 lei/m³, cu TVA, față de 16,74 lei/m³ anterior.