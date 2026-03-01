Sistemele de scriere nedescifrate care continuă să sfideze cercetarea modernă

Scrierile antice promit să scoată la lumină misterele unor civilizații dispărute, însă, în ciuda deceniilor de cercetări și a tehnologiilor moderne, numeroase sisteme de scriere nu au fost încă descifrate, potrivit TheCollector.

Liniar A a apărut în Creta între anii 1800 și 1450 î.e.n. În 1900, arheologul britanic Sir Arthur Evans a descoperit la Knossos, pe insula Creta, tăblițe de lut inscripționate cu acest sistem de scriere. Scrierea aparținea civilizației minoice, o societate care a înflorit înaintea Greciei miceniene.

Liniar A combină, potrivit cercetărilor, semne silabice și logograme. Aproximativ o cincime dintre simboluri seamănă cu hieroglifele cretane, un alt sistem care nu a fost încă descifrat. Deși prezintă asemănări vizuale cu Liniar B, scrierea miceniană apărută ulterior, cele două sisteme redau limbi diferite.

Cele mai multe inscripții păstrate sunt liste administrative scurte. Cel mai lung text cunoscut, descoperit în 2024 pe un sceptru de fildeș, include 119 semne. Specialiștii consideră că Liniar A era utilizată pentru activități comerciale și pentru evidențe, însă limba minoică rămâne necunoscută.

Descoperit în 1908 la Palatul din Phaistos, în Grecia, discul din lut ars conține 241 de simboluri ștampilate și dispuse în spirală. Uniformitatea semnelor indică o posibilă formă timpurie de „tipărire”.

Simbolurile nu corespund nici scrierii Liniare A, nici altui sistem cunoscut. În același timp, unii cercetători contestă autenticitatea obiectului, deoarece nu a fost identificat nimic asemănător.

Interpretările propuse merg de la un imn religios la un joc sau un obiect ritualic. La mai bine de un secol de la descoperire, nicio variantă de descifrare nu a fost acceptată oficial.

Civilizația din Valea Indului a dezvoltat una dintre cele mai avansate culturi urbane ale Antichității, însă scrierea sa rămâne nedescifrată. Identificată pentru prima dată în 1875, pe un sigiliu de la Harappa, în Pakistan, aceasta apare pe sigilii, pe ceramică și pe tăblițe mici.

Există aproximativ 4.000 de exemple, însă majoritatea inscripțiilor sunt foarte scurte. Cea mai lungă are doar 34 de caractere.

În 2025, cercetătorii tamili au sugerat posibile legături cu familia limbilor dravidiene. Totuși, specialiștii nu au ajuns la un acord clar asupra niciunei teorii.

Rongorongo este scrierea enigmatică a insulei Rapa Nui, cunoscută și sub numele de Insula Paștelui. Semnele sunt sculptate pe tăblițe din lemn și includ aproape 600 de glife care reprezintă oameni, animale și forme abstracte.

Datarea cu radiocarbon realizată în 2024 a arătat că unele tăblițe sunt anterioare contactului european. Cercetătorii consideră că scrierea urma un tipar bustrofedon, în care un rând se citea de la stânga la dreapta, iar următorul în sens invers.

O mare parte dintre informațiile despre Rongorongo s-a pierdut în timpul raidurilor sclavagiste din secolul al XIX-lea. În prezent, mai există aproximativ 30 de tăblițe inscripționate.

Cunoscute sub denumirea de „scrierea europeană veche”, simbolurile Vinča datează din jurul anului 5000 î.e.n., în sud-estul Europei. Cercetătorii le-au identificat în România și Serbia, pe figurine și pe vase din lut.

O parte dintre specialiști susțin că acestea ar reprezenta cea mai veche formă de scriere, anterioară cuneiformei și hieroglifelor egiptene. Alții consideră că este vorba doar despre simboluri cu rol ritualic. Dezbaterea continuă, deoarece limba de bază rămâne necunoscută.