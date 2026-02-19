Ochiul Saharei, văzut din spațiu. Structura Richat, formațiunea circulară uriașă care a alimentat teorii despre orașe pierdute

Structura Richat, cunoscută drept „Ochiul Saharei”, este o formațiune geologică circulară uriașă din Mauritania, vizibilă din spațiu. Cercetările arată că este un fenomen natural, deși a inspirat teorii despre Atlantida.

În mijlocul deșertului Sahara, în Mauritania, se află una dintre cele mai neobișnuite structuri naturale de pe Pământ: Structura Richat, cunoscută și sub numele de „Ochiul Saharei”. Formațiunea este atât de mare și de bine definită încât poate fi observată chiar din spațiu.

Diametrul ei este de aproximativ 40–50 de kilometri, iar aspectul circular, format din inele concentrice de rocă, o face ușor de recunoscut în imaginile provenite din satelit.

Astronauții programelor spațiale au folosit adesea această formațiune ca punct de orientare în timpul misiunilor orbitale, datorită vizibilității sale excepționale.

Structura Richat se află pe platoul Adrar și reprezintă una dintre cele mai studiate formațiuni geologice din Africa de Nord.

Când Structura Richat a fost observată pentru prima dată din aer, la începutul secolului XX, mulți geologi au crezut că este un crater format de impactul unui meteorit.

Forma circulară părea să confirme această ipoteză.

Cercetările ulterioare au arătat însă că nu există dovezi ale unui impact, cum ar fi cuarțul șocat sau resturile metalice specifice coliziunilor cosmice.

Astfel, teoria craterului a fost abandonată.

Geologii consideră astăzi că Structura Richat este rezultatul eroziunii unei cupole geologice formate din roci sedimentare și magmatice.

Cupola s-a ridicat treptat în urma unor procese tectonice, iar straturile de rocă au fost erodate de vânt și apă timp de milioane de ani.

Straturile diferite de roci au rezistențe diferite la eroziune, ceea ce a dus la apariția inelelor concentrice vizibile astăzi.

Această explicație este acceptată în prezent de comunitatea științifică.

Aspectul circular perfect al structurii a inspirat numeroase teorii alternative.

Unii autori au sugerat că Structura Richat ar putea fi rămășițele Atlantidei descrise de Platon, deoarece dimensiunea și forma inelară seamănă cu descrierile filosofului grec.

Nu există însă dovezi arheologice care să susțină această ipoteză.

Zona este formată din roci naturale, fără urme de construcții sau civilizații antice.

Majoritatea cercetătorilor consideră aceste teorii simple speculații.

Structura Richat nu este importantă doar prin aspectul ei spectaculos, ci și prin informațiile pe care le oferă despre evoluția geologică a regiunii.

Studiul rocilor din zonă arată că Sahara nu a fost întotdeauna un deșert, ci a trecut prin perioade umede în trecutul geologic.

Unele straturi din Structura Richat conțin fosile marine, semn că regiunea a fost cândva acoperită de apă.

Aceste descoperiri contribuie la înțelegerea transformărilor climatice pe termen lung din Africa de Nord.

Deși misterul originii sale a fost clarificat în mare parte, Structura Richat continuă să fascineze prin dimensiune și formă.

Este una dintre puținele formațiuni naturale de pe Pământ care pot fi recunoscute cu ușurință din orbită.

Pentru astronauți, „Ochiul Saharei” este un reper geografic. Pentru geologi, este o fereastră către trecutul planetei. Pentru publicul larg, rămâne o imagine care pare desprinsă dintr-o lume extraterestră.