Politica SIS îl include pe Vladimir Cebotari în lista persoanelor asociate cu Plahotniuc. PDMM denunță „abuz politic” înaintea alegerilor







Republica Moldova. Fostul ministru al Justiției și unul dintre fondatorii Partidului Democrat Modern (PDMM), Vladimir Cebotari, a fost inclus în lista persoanelor asociate cu Vlad Plahotniuc. Decizia aparține Serviciului de Informații și Securitate (SIS). Un ordin în acest sens a fost semnată de directorul instituției, Alexandru Musteață și publicat în Monitorul Oficial.

În document figurează nu doar numele lui Vladimir Cebotari, dar și al soției sale, Maria Cebotari. De asemenea a surorii sale, Mariana Tabuică, precum și al unor persoane apropiate rețelei lui Plahotniuc. Mircea Maleca, Ina Maleca și Natalia Botnari. Totodată, sub monitorizare au fost incluse mai multe companii cu legături economice în Republica Moldova, printre care FlyOne, Sanair Service, OCN BMoney, Bpay și altele.

Partidul Democrat Modern îl acuză pe șeful SIS, Alexandru Musteață, că a emis un ordin abuziv. Decizie care încearcă să limiteze drepturile unuia dintre fondatorii și liderii PDMM, la doar câteva zile înaintea începerii campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

„Acțiunea, care are un caracter politic vădit. Reprezintă o ingerință directă în procesul electoral și are ca scop favorizarea unui concurent electoral în detrimentul altuia. Acest lucru confirmă că SIS, dar și alte instituții care ar trebui să vegheze asupra respectării legii și drepturilor fundamentale ale omului. Sunt subordonate politic și sunt utilizate de guvernarea PAS ca arme împotriva opoziției. De asemenea ca instrumente de represiune împotriva cetățenilor care au alte opinii și opțiuni decât cele ale puterii politice”, se arată în reacția PDMM.

Potrivit partidului, Vladimir Cebotari „nu a comis nicio ilegalitate, nu este vizat în niciun dosar penal, nu are condamnări și limitări de ordin juridic. Prin urmare, această acțiune reprezintă un act clar de intimidare și reflectă frica actualei puteri față de această forță de opoziție”.

La 12 august, conducerea PDMM a anunțat oficial participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie. În cadrul unei conferințe de presă, Boris Foca și Vlad Cebotari au făcut apel către foștii colegi din PDM să „strângă din nou rândurile” și să contribuie la „revenirea Republicii Moldova la normalitate”. Astfel, continuând proiectele începute în perioada 2016–2019, dar întrerupte după schimbarea guvernării.

Recent, reprezentanții PDMM au depus la Comisia Electorală Centrală (CEC) actele pentru înregistrarea în cursa electorală. Alături de Boris Foca și Vlad Cebotari, la sediul CEC s-a prezentat și fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi. Ultimul a părăsit recent formațiunea condusă de Ion Chicu pentru a se alătura PDMM.