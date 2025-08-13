Politica Se întorc „democrații” lui Plahotniuc. Partidul Democrat Modern intră în lupta pentru Parlament







Republica Moldova. La șase ani după fuga lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova, foștii săi colegi revin pe scena politică. Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM) a anunțat că va participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.

În fruntea formațiunii se află Boris Foca, fost lider local PDM și președinte al Camerei de Comerț și Industrie Moldova–China, alături de fostul ministru al Justiției, Vladimir Cebotari. Foca a declarat că PDMM este „moștenitorul direct al fostului PDM” și a acuzat guvernarea PAS de „pro-europenism doar pe hârtie și anti-democrație în practică”.

Potrivit lui Boris Foca, noul partid pe care îl conduce descinde direct din fostul Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus de Vladimir Plahotniuc, și guvernarea din perioada anilor 2016 - 2019.

„În calitate de președinte al Partidului Democrat Modern din Moldova vă anunț, pe această cale, că formațiunea pe care o reprezint și care descinde direct din fostul PDM și din fosta guvernare democrată din perioada 2016-2019 a decis să se implice plenar în aceste alegeri. Pentru noi, acesta nu este un simplu exercițiu formal, ci o decizie asumată, conștientă și matură și ne propunem să le oferim cetățenilor din Republica Moldova o alternativă politică reală și capabilă să scoată țara din criza profundă în care a adus-o guvernarea PAS, care este pro-europeană doar în vorbe, în timp ce, în realitate, este profund anti-europeană și anti-democratică”, a declarat Boris Foca.

La rândul său, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în Guvernul Filip, și-a îndemnat foștii colegi să susțină PDMM la actualele alegeri.

„Aceste lucruri mă determină sa fac un apel clar și puternic către toți foștii mei colegi din Partidului Democrat, care se regăsesc astăzi în diverse partide, care s-au retras din politică, care au plecat sau au fost siliți să plece din instituțiile publice. Să punem la un loc experiența, cunoștințele și energiile noastre în numele unui viitor mai bun”, a declarat Vladimir Cebotari.

Recent și fostul lider al Partidului Democrat, Dumitru Diacov a chemat oamenii lui Plahotniuc la o consolidare a formațiunilor desprinse din vechiul PDM. Politicianul susține că este necesară asumarea responsabilității pentru revenirea la „viziunile și comportamentul politic al PDM”, partid care în perioada 2016 – 2019 a fost condus direct de Vlad Plahotniuc.

Vlad Plahotniuc a fost reținut pe 22 iulie la Atena, după ce timp de șase ani s-a ascuns în mai multe țări. Acesta era însoțit de Constantin Țuțu la momentul reținerii. Procurorii eleni au emis mandate de arest pe numele lor, după ce au descoperit în vila închiriată de ei mai multe pașapoarte, buletine și permise de conducere false.

Poliția de la Chișinău a anunțat că Plahotniuc avea cel puțin șapte identități. Era atât cetățean al Ucrainei, României, Rusiei. De asemenea și al unor țări mai exotice cum ar fi Vanuatu sau Irak.

Vlad Plahotniuc a părăsit țara în iunie 2019, imediat ce a pierdut puterea. Câteva luni mai târziu pe numele lui a fost emis un mandat de arest pentru infracțiunea de spălare de bani, în legătură cu rolul său în schema bancară, denumită generic „Frauda Bancară” din perioada 2013-2015. Atunci când din țară au fost scoși peste un miliard de dolari. Plahotniuc pledează nevinovat.