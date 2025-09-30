Sindicatul Europol vrea ca polițiștii să se pensioneze foarte tineri

Sindicatul Europol susține că orice modificare a vârstei de pensionare a personalului MAI ar genera instabilitate și lipsă de predictibilitate, astfel peste 17.000 de angajați putând să iasă deja la pensie, în contextul unui deficit de personal de 23%. Discuțiile au avut loc luni, cu participarea ministrului Cătălin Predoiu, care a reafirmat că momentan nu s-a luat nicio decizie privind schimbarea legislativă.

Luni, sindicaliștii Europol au participat la discuții cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Reprezentanții sindicatului au transmis că încă de la începutul ședinței Predoiu a subliniat că procesul de reconfigurare nu va lăsa niciun angajat al MAI fără serviciu.

În privința vârstei de pensionare, ministrul a explicat că discuțiile sunt purtate la nivel de coaliție, fără a se lua momentan vreo decizie. Sindicatul a insistat asupra faptului că polițiștii au în prezent vârsta standard de pensionare de 65 de ani, iar orice schimbare legislativă ar adăuga instabilitate sistemului, deja afectat de un deficit de personal de circa 23%.

Pe lângă discuțiile despre vârsta de pensionare, s-au abordat și criteriile pentru acordarea gradelor profesionale „mari”. Ministrul Predoiu a precizat că avansarea în grad se va face doar pe baza trecerii timpului, nu pentru merite excepționale.

Sindicaliștii au subliniat că această abordare corespunde precedentelor recente, precum promovarea celui mai tânăr chestor de poliție la vârsta de 34 de ani. Sindicatul Europol a solicitat demersuri legislative pentru situația polițiștilor implicați în gestionarea refugiaților din Ucraina. Sindicaliștii au cerut retenția acestora timp de trei ani.

Sindicaliștii Europol atrag atenția că, în cazul în care legislația privind pensionarea ar fi modificată, peste 17.000 de angajați ar putea ieși la pensie, ceea ce ar adăuga un deficit deja existent de 23% în sistem. Aceasta ar putea conduce la un colaps parțial al funcționării structurilor operative ale MAI.

Luni, ministrul Cătălin Predoiu a avut întâlniri cu structurile operative, cu sindicaliști și cu primari din Asociația Municipiilor, pentru a identifica soluții privind eficientizarea și reorganizarea serviciilor publice, în special în domeniul siguranței publice și gestionării traficului.