Sindicatul angajaților din Guvern sesizează CNCD după declarațiile lui Sebastian Burduja despre bugetari

Sindicatul angajaților din Guvern a sesizat Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) în urma declarațiilor făcute de Sebastian Burduja, consilier onorific al premierului și fost ministru al Energiei, care a afirmat într-un interviu că în sectorul public există „trei tipuri de oameni: incompetenți, oameni care-și completează veniturile din surse ilegale sau oameni nebuni”.

Reprezentanții angajaților consideră afirmațiile drept discriminatorii și ofensatoare la adresa personalului din administrația publică.

Potrivit reprezentanților sindicatului angajaților din Guvern, afirmațiile făcute de Sebastian Burduja nu pot fi considerate o critică punctuală la adresa unor disfuncționalități administrative, ci o generalizare ofensatoare la adresa unei întregi categorii profesionale.

În documentul transmis CNCD, sindicaliștii susțin că declarațiile fostului ministru au „caracter discriminatoriu și de hărțuire” și contribuie la stigmatizarea angajaților din sectorul public.

„Apreciem că afirmaţia nu reprezintă o critică punctuală, contextuală şi proporţională, raportată la situaţii concrete, ci o etichetare globală, degradantă şi ofensivă, formulată la adresa unui grup larg de persoane definite prin apartenenţa la o categorie socială (angajaţi în sectorul public)”, se arată în sesizarea transmisă către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Sindicatul consideră că astfel de declarații pot afecta imaginea profesională a funcționarilor publici și pot contribui la deteriorarea climatului de lucru din instituțiile statului.

Un punct central al sesizării îl reprezintă utilizarea expresiei „oameni nebuni”, pe care reprezentanții angajaților o consideră ofensatoare și discriminatorie, în special prin raportare la persoanele cu probleme de sănătate mintală.

„În mod particular, în ceea ce priveşte utilizarea expresiei „oameni nebuni”, subliniem că, indiferent de intenţia declarată, folosirea unei etichete asociate sănătăţii mintale ca atribut depreciativ consolidează stereotipuri şi prejudecăţi despre persoanele cu tulburări psihice ori handicap psihosocial, sugerând că „boala mintală” este sinonimă cu inadecvarea socială ori morală, ceea ce amplifică stigmatizarea acestui criteriu și contribuie la crearea unui climat ofensiv şi degradant pentru persoanele afectate sau percepute ca atare”, mai arată sesizarea.

Sindicaliștii solicită CNCD să analizeze declarațiile și să stabilească dacă acestea se încadrează în sfera discriminării sau a discursului ofensator.

Afirmațiile consilierului premierului au fost făcute într-un interviu în care acesta a vorbit despre necesitatea eficientizării administrației publice și despre experiența sa la conducerea Ministerului Energiei.

Sebastian Burduja a explicat că reorganizarea ministerului pe care l-a condus a dus la reducerea numărului de posturi și la plecarea unui număr semnificativ de directori, fără ca activitatea instituției să fie afectată.

El a susținut că administrația publică poate funcționa eficient și cu un număr mai mic de angajați și că reformele structurale sunt necesare pentru modernizarea statului.

„La stat lucrează trei tipuri de oameni: oameni incompetenți, atâta fac ei. Ei merită, efectiv 1000 de euro, 800 de euro, dar nici n-ai ce face cu ei. Oameni care-și completează veniturile din surse ilegale, deci hoți, pentru că nu pot trăi din 800-1000 de euro, sau oameni nebuni”, a spus Burduja.

Declarațiile sale au fost interpretate de reprezentanții sindicatului drept o generalizare care afectează imaginea tuturor angajaților din sectorul public.

Potrivit datelor oficiale publicate de Ministerul Finanțelor și Institutul Național de Statistică, sectorul public din România numără aproximativ 1,27 milioane de angajați.

Aceștia sunt distribuiți în mai multe domenii esențiale ale statului. Aproximativ o treime dintre bugetari lucrează în sistemul de educație, în timp ce un alt segment important activează în sănătate și asistență socială. Restul personalului este împărțit între administrația publică centrală și locală, apărare, ordine publică și alte instituții publice.

Distribuția personalului bugetar arată că majoritatea angajaților nu lucrează în aparatul administrativ propriu-zis, ci în servicii publice precum școli, spitale sau structuri de siguranță publică.

Dezbaterile privind reforma administrației publice se concentrează adesea pe eficiența aparatului administrativ, costurile salariale și modul de organizare a instituțiilor statului.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării este instituția responsabilă cu investigarea faptelor de discriminare și a discursului public considerat ofensator sau stigmatizant.

După înregistrarea sesizării, CNCD poate decide deschiderea unei investigații și solicitarea de explicații persoanei vizate. În cazul în care constată încălcarea legislației privind nediscriminarea, instituția poate aplica sancțiuni contravenționale.