Social

Simulare Bacalaureat 2026. Liceenii susțin proba obligatorie a profilului. Când vor afla rezultatele

Comentează știrea
Bacalaureat. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Încă un val de emoții pentru liceeni. La această oră, elevii care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat susțin simularea la proba obligatorie a profilului, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației. Candidații de la profilul real și tehnic dau examen la Matematică, în timp ce elevii care au ales filiera teoretică susțin proba la Istorie.

Simulare Bacalaureat 2026. Liceenii susțin proba obligatorie a profilului. Regulile stabilite de Minister

Proba a început la ora 9:00, când au fost deschise plicurile sigilate cu subiectele. Elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat din momentul primirii subiectelor.

După predare, lucrările sunt scanate în prezența elevilor, iar asistenții verifică numărul de pagini și lizibilitatea documentelor înainte de a le încărca pe platforma dedicată evaluării. Candidații pot părăsi sala cel mai devreme după o oră și jumătate.

Bacalaureat

Prima probă a avut loc luni

Simularea a început luni cu proba la Limba și literatura română, organizată în 1.368 de unități de învățământ, reprezentând 95,87% din total. La această probă, peste 114.600 de elevi au fost prezenți, în timp ce 23.100 au absentat, iar șase elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă.

În 59 de unități de învățământ, cu peste 6.400 de elevi de clasa a XII-a, simularea nu s-a desfășurat.

Calendarul simulării continuă miercuri, 25 martie, cu proba la alegere a profilului și specializării, joi, 26 martie – Limba și literatura maternă, iar rezultatele vor fi anunțate pe 3 aprilie.

Calendar Bacalaureat 2026. Când începe examenele reale

Pentru sesiunea oficială a Bacalaureatului din iunie-iulie 2026, calendarul este următorul:

Evaluarea competențelor

  • 8–10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română
  • 10–11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
  • 11–12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională
  • 15–17 iunie – Evaluarea competențelor digitale

Probele scrise

  • 29 iunie – Limba și literatura română
  • 30 iunie – Proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – Proba la alegere a profilului și specializării
  • 3 iulie – Limba și literatura maternă

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale