Silviu Predoiu, despre orientarea românilor către AUR: Este o palmă dată actualei coaliții

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu, a declarat că tot mai mulți români se îndreaptă către AUR din cauza deciziilor luate de actuala coaliție de guvernare. „Românii, complet ignorați de acești politicieni, alunecă tot mai hotărât spre AUR: 41% dintre ei”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Adică aproape la fel de mulți cât cei dispuși să mai dea o șansă PSD-ului, PNL-ului și USR-ului la un loc. Asta în ciuda faptului că Parchetul General a explicat că totul merge perfect în politica românească, iar nemulțumirile și criticile nu sunt reale, ci doar „iluzii” atent cultivate și promovate de trolii și boții Kremlinului”, a mai adăugat acesta.

Predoiu a explicat că opțiunea celor 41% dintre români nu reprezintă neapărat încrederea în partidul condus de George Simion, ci mai degrabă „o palmă dată actualei coaliții de guvernământ”. El a subliniat că acest vot transmite un mesaj clar către cei aflați la putere, și anume că nu mai sunt doriți.

„Problema nu este că oamenii își fac iluzii despre AUR, ci că nu mai au iluzii despre PSD, PNL și USR.”, a mai adăugat acesta.

Predoiu a spus că sondajul trebuie privit ca un semnal de alarmă, menționând că românii știu ce resping. De asemenea, el a avertizat că „alegerea din revoltă” ar risca să ducă spre același scenariu din trecut.

„Dar dacă tot am învățat ceva din ultimele trei decenii, atunci ar trebui să fie asta: să nu ne grăbim să alegem doar din revoltă. Dacă, din dezamăgire, îi „tăiem de pe listă” pe PSD, PNL și USR, iar apoi, din furie, ne aruncăm în brațele AUR, riscăm să repetăm, pentru a nu știu câta oară, același scenariu toxic: alegem pe cineva nu pentru ceea ce reprezintă, ci doar pentru a le arăta celorlalți că nu îi mai vrem. Este un ciclu care ne ține captivi, care schimbă doar fețele, dar nu și direcția țării”, a explicat fostul șef al SIE.

Predoiu a afirmat că există o altă cale și a îndemnat la formarea unei alternative „reale”. De asemenea, el a menționat că, în prezent, în România există inițiative politice „sincere și curajoase”, care vor să ofere o opțiune bazată pe „responsabilitate, competență și viziune”, printre care se numără PLAN – Partidul Liga Acțiunii Naționale.

„Nu promite miracole, nu se hrănește din sloganuri goale și nu vinde iluzii, dar are un obiectiv clar: să adune acei oameni care cred că politica poate fi mai mult decât o luptă pentru funcții”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Alegerea nu trebuie să fie între un rău cunoscut și un rău necunoscut. Alegerea adevărată este între resemnare și implicare. Dacă vrem să schimbăm ceva, nu trebuie să așteptăm ca altcineva să o facă în locul nostru. Hai să nu mai votăm doar împotriva cuiva, ci să construim pentru cineva și pentru ceva.”