Grindeanu refuză ideea ca PSD să preia funcția de premier, dacă Bolojan demisionează

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a exclus scenariul ca partidul să preia funcția de premier înainte de 2027, în cazul în care Ilie Bolojan ar pierde sprijinul coaliției. Declarația vine pe fondul tensiunilor tot mai mari din alianță și al presiunilor exercitate asupra actualului șef al Executivului.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu există nicio discuție privind o eventuală preluare a funcției de premier de către social-democrați înainte de anul 2027.

„Avem un protocol semnat. Este exclus ca PSD să preia funcția de premier până în 2027, nu există acest scenariu în partid. Nu au fost discuții despre acest scenariu cu președintele României”, a precizat Grindeanu într-o intervenție la Digi24.

Afirmațiile sale vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan se confruntă cu presiuni tot mai mari în coaliția de guvernare, fiind pus la încercare de două momente cheie: decizia Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților și angajarea răspunderii pe reforma administrației publice.

Din partea PNL, senatorul Vasile Blaga a respins categoric posibilitatea schimbării premierului.

„Ne așteptăm la astfel de declarații până are loc Congresul PSD-ului. Nu s-a pus niciodată problema ca PNL să îl schimbe pe Ilie Bolojan. Dl Bolojan e la Bruxelles, are treabă, spre deosebire de alții. Nici gând, nu comentez gușisme și alte lucruri de genul ăsta”, a declarat Blaga la Parlament.

Astfel, liberalii transmit un mesaj de susținere pentru actualul șef al Executivului, chiar dacă tensiunile din coaliție cresc pe măsura apropierii unor decizii sensibile.

De partea cealaltă, mai mulți lideri PSD au amenințat în ultimele zile că Executivul ar putea cădea dacă premierul nu acceptă propunerile social-democraților legate de reforma administrației locale.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a transmis un mesaj direct: „Guvernul Bolojan va cădea dacă premierul nu va accepta propunerile PSD pentru reforma din primării și consiliile județene.” Întrebată într-o emisiune la Antena 3 CNN dacă Executivul riscă să cadă în cazul în care Bolojan nu modifică modul de implementare a reformei, Vasilescu a răspuns: „Da!”

Și Mihai Tudose, alt lider marcant al social-democraților, a avut o poziție critică la adresa premierului: „Rupem coaliția, dar poate vine cineva care ascultă pe toată lumea. Nu dispare țara dacă Bolojan nu mai e premier.”

Declarațiile din ultimele zile arată o creștere a presiunilor asupra premierului Ilie Bolojan. În joc sunt două teme majore: