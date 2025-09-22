Bolojan, amenințat de PSD pe tema plafonării

PSD lansează noi amenințări la adresa premierului Ilie Bolojan pe tema plafonării adaosului comercial la alimente. „Dacă premierul nu va lua o decizie până mâine, PSD va trece o lege prin Parlament, până la 1 octombrie, astfel încât plafonarea la alimente să nu fie întreruptă!”, este amenințarea de pe Facebook a fostului ministru Marius Budăi.

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Marius Budăi a anunțat că alternativa PSD pentru prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază este o „lege în Parlament”.

Fostul ministru al Muncii îl acuză pe actualul premier că ar trage de timp pentru o decizie în acest sens.

Mesajul a continuat însă cu diverse acuzații și insinuări la adresa premierului, care refuză să prelungească această măsură ce contrazice principiile de funcționare ale economiei de piață. „Amânarea deciziei poate întrerupe plafonarea de la 1 octombrie, ceea ce va permite comercianților să practice adaosuri cu mult peste plafonul actual de 20%”, susține Budăi.

„Și chiar dacă PSD va trece prin Parlament o reglementare pentru reintroducerea plafonării, legea nu poate acționa retroactiv”, a mai scris fostul ministru.

El susține că întârzierea luării unei decizii ar duce la suspendarea plafonării de la 1 octombrie.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat luni că sprijină prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază şi că va transmite această poziţie premierului Ilie Bolojan.

El susține că datele Consiliului Concurenţei ar indica o scădere a inflaţiei după introducerea măsurii şi că eliminarea plafonării ar putea genera o inflaţie de 14% în decembrie 2025, din cauza suprapunerii cu majorarea TVA şi creşterea preţurilor la energie.

Miercuri este programată o şedinţă a coaliţiei de guvernare, în cadrul căreia preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a promis că va prezenta toate informaţiile referitoare la efectele plafonării adaosului comercial la produsele de bază.