Florin Cîțu acuză Guvernul de „trucuri murdare”. Explozia prețurilor nu este o întâmplare

Florin Cîțu lansează un atac dur la adresa actualului Executiv, pe care îl acuză că folosește creșterea inflației drept metodă de reducere artificială a deficitului bugetar și a datoriei publice. „Inflația – trucul murdar prin care guvernele „reduc” deficitul și datoria publică. Explozia prețurilor din România în 2025 nu este o întâmplare. Este un plan al guvernului de a cumpăra timp, un mecanism clasic prin care politicienii încearcă să mascheze lipsa de reforme și să prezinte o situație fiscală „sub control”, când în realitate datoria publică nu face decât să crească”, a scris fostul premier într-o postare pe Facebook.

Acesta explică faptul că schema este una „universală”, aplicată de multe guverne în perioade de criză:

„Întâi, guvernele măresc datoria publică prin deficite uriașe, finanțând cheltuieli curente și subvenții. Apoi lasă inflația să erodeze valoarea reală a datoriei. Pe hârtie, raportul datorie/PIB pare mai mic, iar politicienii pot susține că situația se stabilizează. În realitate, nu s-a redus niciun leu din cheltuieli și nu s-a făcut nicio reformă”, a mai continuat Florin Cîțu.

Cîțu atrage atenția și asupra unui fenomen paradoxal din România: pe de o parte, populația își exprimă neîncrederea în direcția în care merge țara, dar pe de altă parte, mulți aleg să investească în titlurile de stat emise chiar de Guvern.

„Paradoxul este evident în România de astăzi. Peste 75% dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită, dar din ce în ce mai mulți își plasează economiile în titluri de stat. Practic, finanțează dezmățul bugetar al guvernului. Autoritățile profită de această naivitate: după ce i-au atras anul trecut cu promisiuni de randamente sigure, acum inflația le-a anulat orice câștig real. Cetățenii cred că își protejează economiile, dar în realitate sunt folosiți pentru a rostogoli datoria publică”, a mai scris fostul premier.

Potrivit acestuia, România se confruntă cu un deficit bugetar care depășește 8% din PIB, în condițiile în care promisiunea inițială era de 7%. În același timp, randamentele la care statul se împrumută aproape s-au dublat față de perioada 2020–2021, ceea ce face ca nota de plată să fie achitată în final de cetățeni prin puterea de cumpărare diminuată și prin economii erodate.

Florin Cîțu susține că această strategie nu este sustenabilă și că efectele pe termen lung pot fi devastatoare pentru economie: „Această strategie nu poate dura. Inflația nu reduce nimic, doar mută povara. Dobânzile cerute de piețe cresc, investițiile private sunt sufocate, iar creșterea economică încetinește. Rezultatul final este previzibil: stagflație, combinația toxică dintre inflație persistentă și stagnare economică. Este cel mai prost scenariu pentru orice economie și, odată instalat, este și cel mai greu de corectat”.

În opinia sa, singura cale realistă pentru redresarea României este disciplina fiscală și eliminarea intervențiilor arbitrare.

„Inflația ca soluție pentru deficit și datorie publică nu este decât o iluzie contabilă. Singura cale sustenabilă pentru România rămâne reducerea taxelor pentru a stimula investițiile, eliminarea subvențiilor și a intervențiilor arbitrare, precum și disciplina bugetară reală. Tot restul sunt povești socialiste vândute ca soluții miraculoase”, a conchis fostul premier.