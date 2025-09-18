Chirițoiu, despre efectele majorării TVA: Prețurile au crescut mai puțin la alimente

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că majorarea cotei TVA, aplicată începând cu luna august, nu a fost complet transferată în prețurile alimentelor esențiale. Deși ajustările de preț au existat, în general, „în afară de creșterea TVA au fost creșteri la prețul la energie, la transport, care au influențat unele produse mai mult decât altele”.

Potrivit unei analize realizate de instituție, creșterea medie a prețurilor la alimentele de bază a fost de aproximativ 1,5%, un procent inferior nivelului la care a fost majorată taxa pe valoare adăugată. Pe lângă creșterea TVA, au existat și alte presiuni asupra prețurilor, cum ar fi scumpirea energiei și majorarea costurilor de transport.

Acestea au afectat diferit categoriile de produse. Cu toate acestea, „pe ansamblu, prețurile au crescut mai puțin decât creșterea TVA, la alimente” a explicat Bogdan Chirițoiu.

Chirițoiu a mai menționat că evoluția sezonieră a pieței a contribuit, de asemenea, la stabilizarea prețurilor în anumite segmente, în special în cazul legumelor și fructelor, care s-au ieftinit odată cu apropierea toamnei.

„Scoatem alimentele sezoniere care au scăzut, normal, vine toamna, legumele și fructele sunt mai ieftine. Prețurile la alimente au crescut cu 1,5%, la produsele de bază, mai puțin decât creșterea de TVA”, a mai explicat Bogdan Chirițoiu

Bogdan Chirițoiu a mai subliniată autoritățile analizează în mod prioritar evoluția prețurilor la produsele alimentare esențiale, cu accent pe identificarea eventualelor creșteri nejustificate.

„Ne uităm în special la produsele de bază. Acolo unde avem sau o să avem indicii, unde vedem creșteri peste medie, acolo încercăm să ne explicăm de ce”, a mai subliniat Chirițoiu.

În ceea ce privește adaosurile comerciale, responsabilitatea monitorizării acestora revine Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), care dispune de acces direct la datele privind calculul prețurilor, prin prisma impozitelor. Din acest motiv, investigațiile pe această componentă sunt derulate de ANAF, nu de autoritatea de concurență.

„Avem în momentul de față investigații pe zona de zahăr, pe zona de unt și de ulei. Zona de adaosuri o verifică ANAF, pentru că ei, uitându-se la impozite, au acces mai ușor la datele legate de prețuri. Și atunci la zona de adaos nu ne uităm noi, ci ANAF”, a mai explicat Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a comentat efectele plafonării adaosurilor comerciale la alimentele de bază, măsură aflată în discuție în interiorul coaliției de guvernare.

Potrivit acestuia, introducerea acestei măsuri a condus la „creșteri mai mici sau scăderi la produsele de bază”. Totodată, el a subliniat că „firmele și-au menținut pe ansamblu câștigurile și atunci au crescut alte prețuri”.

„Practic, scăderile sau creșterile mai reduse observate la alimentele de bază au fost compensate prin ajustări de preț în alte segmente. În acest context, influența totală asupra inflației pare să fie una neutră”, a declarat Chirițoiu.

Bogdan Chirițoiu a concluzionat în intervenția de la digi24: „Per ansamblu, efectul asupra inflației e probabil neutru. Te aștepți ca o firmă să încerce să-și mențină o marjă a profitului. De asta există firma aia, de asta sunt plătiți angajații, să genereze o anumită marjă de profit”.