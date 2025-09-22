Politica

Unde și cum și-a serbat ziua de naștere liderul AUR George Simion

Unde și cum și-a serbat ziua de naștere liderul AUR George Simion
George Simion, liderul AUR, și-a sărbătorit ziua la Casa Lido by Murad, restaurantul senatorului Mohammad Murad. Evenimentul a coincis cu lansarea Clubului Antreprenorilor Români, condus de deputatul Eduard Koler.

Ziua de naștere a liderului AUR

Liderul AUR, George Simion, a fost sărbătorit la București, într-un eveniment organizat la Casa Lido by Murad, un restaurant deținut de senatorul Mohammad Murad. Evenimentul a reunit atât persoane din zona politică, cât și din mediul de afaceri.

Atmosfera a fost una de sărbătoare, cu tort, șampanie și felicitări adresate liderului AUR.

Clubul Antreprenorilor Români s-a lansat de ziua lui George Simion

Evenimentul de la Casa Lido nu a fost doar o petrecere aniversară. În timpul întâlnirii a fost anunțată și lansarea oficială a Clubului Antreprenorilor Români, o structură care își propune să devină un spațiu de reprezentare pentru mediul de afaceri autohton.

Primul președinte al clubului este deputatul AUR de Mehedinți, Eduard Koler. Acesta a declarat că obiectivul principal al noii structuri este de a sprijini antreprenorii români prin inițiative concrete și prin promovarea de măsuri legislative dedicate capitalului autohton.

„Astăzi a fost inaugurat Clubul Antreprenorilor Români, o structură deschisă tuturor celor care cred în inițiativa privată și în forța capitalului autohton. Am onoarea să fiu desemnat primul președinte și îmi asum misiunea de a aduce măsuri concrete pentru dezvoltarea afacerilor românești”, a declarat Koler.

Clubul a fost prezentat în cadrul evenimentului drept o platformă care dorește să ofere sprijin antreprenorilor și să creeze o punte de legătură între mediul de afaceri și reprezentanții politici.

Lansarea oficială a coincis cu aniversarea lui George Simion, ceea ce a conferit întâlnirii o dublă semnificație: moment festiv și inaugurarea unei structuri politice și economice noi.

Care e scopul noului club, lansat de ziua lui George Simion

Eduard Koler a explicat că rolul său ca președinte al Clubului Antreprenorilor Români este de a transforma această structură într-o platformă utilă pentru mediul privat. El a precizat că și-a asumat responsabilitatea de a aduce în atenția Parlamentului măsuri legislative care să încurajeze dezvoltarea capitalului autohton și să ofere susținere antreprenorilor din diverse domenii.

În discursul său, Koler a subliniat că structura este deschisă tuturor celor care consideră că inițiativa privată reprezintă un motor important al economiei naționale.

Proiecte speciale