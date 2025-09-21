Om de bază în AUR, Sergiu Mihalcea și-a dat demisia. Acuzații la adresa lui George Simion

Sergiu Mihalcea, figură importantă în AUR, a decis să plece din formațiunea politică prezidată de George Simion. Într-un mesaj public, Mihalcea îl acuză pe Simion că a devenit „un trădător”.

„Anunț prin aceasta declarație, iesirea din AUR si faptul ca mă delimitez, si public din acest moment, de orice înseamnă George Simion. Iesirea mea din Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor reprezintă consecința evidenței pentru mine ca prezenta dlui Simion in continuare ca Președinte al acestui partid este egala cu o compromitere si o trădare abjecte a oricărei idei de opoziție, de patriotism si de comportament politic relevant!

Puterea și-a construit propria opoziție prin lideri compromiși, șantajabili, avizi de bani necinstiți si de putere malignă”, a anunțat politicianul. Care a enumerat și motivele ce au stat în spatele deciziei.

„UNU. Trădarea dlui Simion în urma câștigării mele a locului de Senator în Ilfov, unde am candidat locul 1 pe listele AUR.

Am reușit sa înving PSD-ul si USR-ul in propria lor fortăreața. La așa zisa redistribuire persoana care a fost facuta Senator in locul meu a fost reprezentanta USR-ului de pe locul 3 care de fapt pierduse ! Mi-a luat foarte mult timp sa investighez singur ce s-a întâmplat cu blocarea intrării mele ca Senator in Parlament. Aceste decizii le iau liderii de partide, si stăpâni nevăzuți ai intereselor financiare, care tranzacționează interese si oameni înainte de așa zisa redistribuire a mandatelor din Parlament.

Am reușit, doamnelor si domnilor, sa demonstrez prin exemplul personal ca un om simplu, un om care nu aparține niciunei rețele de servicii secrete, un om care nu e tentat de bani nemunciți, un om fără patima puterii egoiste si care nu e susținut de niciun grup infracțional, poate câștiga prin alegeri, votat de oameni, un post foarte important in statul roman. Sunt exemplul viu, ca abordarea politicii prin viziune competentă cu o atitudine civilizată, cu un fond de competență este cu adevărat dorita si votată de oameni.

Al doilea motiv care m-a făcut să ies din Aur reprezintă comportamentul dlui George Simion la Alegerile Prezidențiale. Am văzut din mijlocul campaniei electorale cum Nicușor Dan a avut in George Simion cel mai militant agent electoral posibil.

Ori asta pentru mine înseamnă trădare incalificabilă si lipsa de responsabilitate si de respect in fata propriilor oameni din partid, dar mai ales trădare fata de romani!

Doamnelor si domnilor, va invit sa fiți lucizi, in România nu a avut loc nicio lovitura de stat in 2024. A avut loc o lovitura de teatru. Nu de Stat. Căci lovitura de teatru se numește când doua gasti ale aceluiași sistem securistic, antiromânesc se bat si folosesc instrumentele statului pentru interesele lor private.

TREI.

Al treilea motiv tine de opoziția mea ferma fata de toata direcția politica pe care o ia AUR sub conducerea lui George Simion.

a) Georgescu. Tot ce se petrece cu aglutinarea de Georgescu este : Panarama!

M-am declarat din primul tur împotriva desconsiderării electoratului AUR prin a-l electoratului pe baza de simpul impuls reactiv strâns in jurul lui Călin Georgescu.

b) Un partid care mimează opoziția - investirea guvernului nu ieși din sala ci stai si votezi împotriva! Pentru ce impui parlamentarilor tai sa iasă din sala de plen? De frica de a nu vota o parte din ei chiar pentru investirea guvernului, împotriva liniei de partid?”