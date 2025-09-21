Premierul român Armand Călinescu ciuruit de gloanțe! Atentatul comis din răzbunare sau din calcul politic? Legionarii voiau să răzbune asasinarea Căpitanului, iar Hitler să îi dea lui Carol al II-lea un avertisment subtil! Regele salvase Tezaurul Poloniei, dorit de Hitler și, evident de Stalin!

Armand Călinescu (1893-1939) a fost unul din politicienii Piteștiului. Adică al zonei subcarpatice a Munteniei. Poate, dintre toți piteștenii este singurul care poate fi apropiat de Brătieni, deși s-a format ca adversar al lor. A fost un tip inteligent, dar i-a lipsit viziunea evoluției lucrurilor. Dacă Brătienii conduceau ei dinastia. Armand Călinescu, la fel ca Nicolae Iorga, s-a lăsat aservit dinastiei. A lovit dur în două curente extremiste și asta îi va fi fatal.

Armand Călinescu era mult mai inteligent și decât Iuliu Maniu și decât Ionel Mihalache. Acesta din urmă, i-a fost mentor politic. Armand Călinescu, în eterna sa funcție de subsecretar de stat la Interne s-a ocupat și de comuniști și de legionari. Asta în epoca în care Europa era scindată între extrema dreaptă și extrema stângă. Evident, cu tradiționalele insule de democrație, Franța și Marea Britanie.

Lichidarea grevei comuniste din 16 februarie 1933 de la Grivița i se datorează în special lui Armand Călinescu. Asasinarea Căpitanului Codreanu, a Nicadorilor, Decemvirilor, adică „la creme” a Mișcării Legionare poartă amprenta sa organizatorică. A fost pumnul de fier, al mănușii de catifea a regelui-dictator Carol al II-lea. Pe Armand Călinescu, pe undeva l-aș vedea cumva în aceeași galerie cu Ejov, Yagoda sau Beria, călăii lui Stalin. Nu ca ideologie ori ca apetență pentru crime ca Beria, mai degrabă ca inițiator al unor măsuri represive de lichidare a dușmanilor politici. Se spune că Stalin s-ar fi inspirat cumva de la Carol al II-lea cu procesele politice și cu lichidarea troțkiștilor.

Nu este de mirare, că atunci când vor avea ocazia, naziștii și legionarii îl vor elimina pe Armand Călinescu. Nu puteau ajunge încă la Carol al II-lea și nu vor ajunge la el. Destinul lui Armand Călinescu l-a ajutat să ajungă mai repede la final, prin faptul că a devenit unicul Președinte al Consiliului de Miniștri, în primăvara lui 1939 pe care România îl mai putea avea.

Președintele Cosiliului de Miniștri, Armand Călinescu pleacă în jurul orei 13.40 de la Ministerul de Război, unde era ad-interim (Strada Câmpineanu, în spatele Cișmigiului). Mașina avea un drum obișnuit, iar în ciuda funcției, premierul circula cu o singură gardă de corp (Radu Androne) și neescortat auto. Asta văzuseră și legionarii. Un grup de 8 legionari, condus de Miti Dumitrescu, tânăr avocat, a planificat lovitura. Grupul era format din 8 cu tot cu șeful lor.

Miti Dumitrescu era legionar, fără să fi purtat cămașa verde. Fugise în Germania după asasinarea Căpitanului și se pregătea să-l răzbune. Nu se poate ignora nici posibila lui recrutare de către SS sau Gestapo. În fond, Hitler era mulțumit de lichidarea lui Codreanu, Asasinarea lui Călinescu ar fi abătut un potop asupra legionarilor, deci i-ar fi slăbit. Hitler, după povestea cu Reichstag-ul era expert în a comanda ceva care să cadă pe spatele altora. Așadar, acest grup a fost o unealtă a naziștilor și o veritabilă nenorocire pentru legionari.

Mașina ministerială urca peste Dâmbovița să ajungă la Cotroceni. Undeva la o intersecție mare (Victoriei cu Știrbei Vodă, pornind din Câmpineanu-Elisabeta sau actualul Bulevard al Eroilor, colț cu Bulevardul Eroilor Sanitari, judecând după monunentul plasat ulterior), o căruță taie calea mașinii ministeriale. O mașină, a legionarilor, care urmărea din spate, o acroșează. Garda de corp coboară, e lichidată. Șoferul și pasagerul sunt ciuruiți de gloanțe. Mașina cu cei șase pleacă la Radio România. Nu era departe de locul asasinatului. Acolo legionarii întrerup programul și anunță crima. Doi legionari, cu ajutoarele lor, care urmăriseră traseul și nu participaseră, deja erau baricadați. Vor fi lichidați de Poliție. Criminalii s-au predat. Numit în regim de urgență ca premier, generalul Argeșeanu care conduce până la 27 septembrie 1939, la ora 18.00 îi execută la locul crimei pe făptuitori. Au loc represalii crunte anti-legionare în țară.

Armand Călinescu a fost lichidat din ordinul lui Hitler pentru că permisese Tezaurului Poloniei, Armatei și Guvernului să intre în România. Hitler dorea Tezaurul și îi scăpase. Nu era atât de influent la București să poată face vreo combinație și nici Carol nu îl agrea pe Hitler. Spera să aibă cu el negocieri economice de la egal la egal.

Tocmai comuniștii îl vor reabilita în anii comunismului național ceaușist. Inclusiv în filme, imaginea sa este a unui luptător antifascist, a unui personaj uman cu multe calități. Se uitase rolul său la Grivița deși Ion Mihalache sfârșise la Râmnicu Sărat inclusiv pentru această acuzație.

Pe Bulevardul Eroilor, nu departe de Stația de Metrou Eroilor (colț cu Bulevardul Eroilor Sanitari), a fost construit un mic monument dedicat memoriei lui Armand Călinescu. După 1989, a fost vandalizat și cineva a scris numele liderului asasinilor, Miti Dumitrescu. Azi, după construcția Magistralei 5 de Metrou, placa a dispărut inexplicabil. Nu se știe unde se află