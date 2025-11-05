Shein, sub ancheta autorităților franceze înainte de inaugurarea magazinului din BHV Marais

Într-o mișcare ce promitea să marcheze extinderea fizică a brandului Shein în inima Parisului, planificata deschidere a primului magazin al acestei companii de „fast-fashion” în prestigiosul magazin de tip departament BHV Marais, situat vizavi de primăria capitalei franceze, a fost puternic umbrită de un scandal ce vizează produse comercializate pe platforma online a brandului,potrivit Politico.

Acuzații privind punerea în vânzare de păpuşi sexuale cu aspect infantil au declanșat o reacție vehementă din partea autorităților franceze, punând în discuție nu doar conformitatea brandului cu legislaţia franceză şi europeană, ci şi strategia sa de intrare pe piaţă.

Într-un context în care BHV Marais caută să atragă un public mai tânăr într-un spațiu comercial aflat sub presiune, controversele apar ca un obstacol semnificativ pentru lansare.

Shein a confirmat pentru ziua de miercuri planul de a inaugura primul său magazin fizic în Paris, în incinta BHV Marais. Decizia a fost prezentată ca fiind „menită să atragă o generaţie mai tânără de cumpărători într-un mall aflat în dificultate”.

Cu toate acestea, planul a stârnit deja reacţii de opoziţie din partea unor candidaţi la primăria Parisului, precum Emmanuel Grégoire şi Ian Brossat, planificând o conferinţă de presă miercuri în faţa magazinului, ca formă de protest faţă de sosirea brandului.

În pre­seara deschiderii, poliţia a fost mobilizată în jurul BGHV, în aşteptarea unor noi demonstraţii.

Controversatul element al întregii povești îl reprezintă raportul Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), care a declarat că a descoperit pe platforma Shein păpuşi sexuale ce sugerau o natură „pedopornografică” prin descriere şi categorie.

Ministerul Economiei, prin ministrul Roland Lescure, a avertizat că, „în cazurile ce implică materiale de natură pedopornografică, Guvernul are dreptul să solicite interzicerea accesului pe piaţa franceză”.

Astfel, în cazul în care astfel de produse vor reapărea, brandul rişte blocarea pe piața franceză. Platforma a anunțat ulterior că a eliminat toate listările şi că a suspendat categoria de „produse pentru adulţi” pentru revizuire.

Frédéric Merlin, preşedintele companiei care gestionează BHV Marais, a afirmat că vânzarea păpuşilor respective pe platforma Shein este „indecentă” şi „inacceptabilă”.

Într-o intervenţie radiofonică a menţionat că, deşi a planificat deschiderea magazinului, scandalul l-a determinat să ia în considerare amânarea acesteia.

De partea sa, Shein a declarat că „va coopera 100 % cu autorităţile judiciare” şi a suspendat vânzarea tuturor păpuşilor sexuale de pe site-urile sale.

Conducerea companiei a adăugat că a creat un „comitet de integritate” care va revizui produsele ce pot fi încărcate pe platformă.

„Trebuie să acționăm rapid pentru a ne asigura că nu se mai întâmplă”, a declarat preşedintele executiv Donald Tang.

Dincolo de scandalul imediat, problema pune în centrul dezbaterii alte dileme privind modelul de afaceri al Shein: respectarea drepturilor lucrătorilor şi standardele de mediu — critici care îi sunt deja adresate în Franţa, o ţară cu o industrie a modei domestică puternică şi cu cumpărători ce apreciază experienţa de shopping în magazin fizic.

În luna iulie, compania a fost amendată cu 40 de milioane de euro pentru practici de înşelare a consumatorilor privind preţurile. Al Jazeera De asemenea, în 2025 a acumulat amenzi totale de până la 191 de milioane de euro pentru diverse încălcări ale reglementărilor online şi publicitare.

Prezenţa brandului în BHV Marais apare astfel ca o intruziune percepută ca fiind în contradicţie cu politica Parisului de susţinere a comerţului local independent şi a produselor „made in France”.

Deschiderea fizică a magazinului în BHV Marais continuă să fie programată, însă într-un context puternic tensionat. Proteste spontane şi informaţii despre posibile retrageri de parteneri au apărut deja.

În paralel, autorităţile franceze intensifică investigaţia, iar dacă se va demonstra că brandul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de filtrare şi control, ameninţarea de interzicere pe piaţa franceză nu este doar o lozincă.

De asemenea, scandalul ridică întrebări majore despre modul în care platformele online mari respectă directiva europeană cunoscută ca Digital Services Act (DSA) şi ce măsuri trebuie să ia pentru protecţia minorilor şi pentru trasabilitatea produselor comercializate.