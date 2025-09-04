Social Compania Shein, prinsă că își spionează clienții







Retailerul online Shein a primit o amendă record de 150 de milioane de euro pentru utilizarea abuzivă a cookie-urilor, potrivit autorității franceze de protecție a datelor (CNIL). Decizia vine după ce s-a constatat că platforma a continuat să instaleze fișiere de urmărire pe dispozitivele utilizatorilor, chiar și atunci când aceștia refuzaseră explicit acest lucru.

Potrivit raportului publicat de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, ancheta asupra Shein a început în august 2023, după ce specialiști independenți au semnalat că site-ul francez al retailerului continua să plaseze cookie-uri chiar și în lipsa consimțământului utilizatorilor. Testele tehnice au confirmat că refuzul explicit nu era respectat, iar consumatorii nu erau informați corect cu privire la modul în care datele lor erau colectate și utilizate.

În viziunea CNIL, cookie-urile reprezintă date personale, întrucât permit profilarea utilizatorilor și direcționarea acestora cu reclame personalizate. Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) stipulează că aceste fișiere pot fi instalate doar pe baza consimțământului liber și informat.

Amenda de 150 de milioane de euro echivalează cu aproximativ 2% din veniturile de 7,68 miliarde de euro raportate de Shein în Europa în 2023, prin entitatea înregistrată în Irlanda. Potrivit CNIL, nivelul sancțiunii reflectă atât gravitatea faptei, cât și impactul asupra pieței și consumatorilor.

Shein a reacționat prompt, contestând cu fermitate decizia și anunțând că va face apel. „Considerăm că amenda este complet disproporționată, având în vedere natura presupuselor probleme și conformitatea noastră actuală”, a transmis compania într-un comunicat oficial.

Reprezentanții retailerului au subliniat că au colaborat cu autoritățile franceze încă din august 2023 și că au implementat măsuri suplimentare de protecție a datelor.

Această sancțiune se adaugă unei serii de critici la adresa Shein, deja vizat în Franța de un proiect legislativ care urmărește reglementarea industriei modei rapide. Dacă inițiativa ar fi adoptată, retailerul ar putea fi privat de dreptul de a face publicitate pe piața franceză, ceea ce ar reprezenta un precedent major pentru alte companii internaționale.

În privința cookie-urilor, CNIL a subliniat că Shein nu doar că a ignorat preferințele utilizatorilor, dar a și creat un dezechilibru grav între drepturile consumatorilor și interesele comerciale ale companiei.