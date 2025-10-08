Sfârșit tragic pentru o dansatoare cunoscută. Ritualurile șamanice ar fi ucis-o la doar 35 de ani

Maria Miceli, o dansatoare apreciată în Italia pentru aparițiile sale la posturile de televiziune, a murit la vârsta de doar 35 de ani. Familia sa susține că moartea Mariei ar fi fost provocată de renunțarea la tratamentul oncologic, la recomandarea unui grup de șamani care i-ar fi promis vindecarea prin ritualuri spirituale.

Potrivit anchetei, în 2023 Maria a fost diagnosticată cu cancer și a început tratamentul standard. Cu toate acestea, în urma discuțiilor cu două femei care se prezentau drept ghizi spirituali și psihologi, ea ar fi renunțat treptat la chimioterapie.

Una dintre acestea era cunoscută sub titulatura de „Șamana”, iar cealaltă pretindea că este psiholog, deși nu avea acreditările necesare. Mesajele transmise Mariei promovau ideea că tratamentele medicale ar fi dăunătoare și că ritualurile spirituale îi vor curăța organismul și îi vor aduce vindecarea.

Unul dintre mesajele care au ajuns în instanță, citat de familie, arăta astfel: „Dovada că te simți rău este chiar otrava pe care ți-au dat-o. Trebuie să elimini toxinele și să ai încredere în corp și în univers.”

Familia Mariei a aflat adevărul abia doi ani după tragedie, în cadrul procedurilor judiciare. Aceștia au declarat că sunt profund revoltați și intenționează să caute dreptate pentru pierderea fiicei și surorii lor.

Maria Miceli era cunoscută și iubită de fani pentru talentul său în dans și prezența sa în emisiuni TV. Comunitatea de admiratori a fost profund afectată de vestea dispariției sale.

Cazul dansatoarei a ajuns în instanță, iar anchetatorii italieni examinează dacă grupul de șamani poate fi tras la răspundere pentru moartea tinerei. Procedurile sunt încă în desfășurare, dar familia speră ca justiția să clarifice circumstanțele care au dus la pierderea prematură a Mariei, potrivit Ilgiorno.

Această tragedie ridică întrebări serioase despre influența pe care practicile alternative o pot avea asupra pacienților cu boli grave și despre necesitatea unor reglementări mai stricte pentru persoanele care pretind că pot oferi vindecări prin metode spirituale sau ritualice.