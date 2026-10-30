Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor (RADEF) RomâniaFilm, aflată în subordinea Ministerului Culturii, a intrat în faliment după mai bine de opt ani de insolvență. Instanța a admis cererile a doi creditori, care au reclamat nerespectarea planului de reorganizare și neachitarea datoriilor. Instituția administra aproximativ 600 de cinematografe la începutul anilor ’90, când avea și mii de angajați.

Cei doi creditori au reclamat că RADEF nu a achitat sumele restante în termenul stabilit, deși planul aprobat în cadrul procedurii de insolvență prevedea stingerea unei părți importante din datorii până la sfârșitul anului 2025.

Planul de reorganizare al RADEF prevedea achitarea, până la finalul anului trecut, a restului de 80% din creanțele admise, care totalizau 32,8 milioane de lei. Cum obligațiile nu au fost îndeplinite, cei doi creditori au solicitat trecerea de la procedura de reorganizare la faliment. Tribunalul a admis cererile, considerând întemeiate argumentele prezentate.

Direcția Fiscală din Brașov figurează cu o sumă restantă de 30.554 de lei, în timp ce Nada Rusimovici mai are de recuperat 1,01 milioane de lei. Reprezentanții RADEF au încercat să împiedice deschiderea procedurii de faliment, invocând modificările aduse legislației insolvenței în anul 2022.

Prin administratorul special, Regia a susținut că, în urma acestor schimbări legislative, regiile autonome nu mai fac parte din categoria entităților juridice care pot fi supuse procedurilor de insolvență și faliment. Totodată, RADEF a contestat constituționalitatea dispoziției potrivit căreia procedurile începute înainte de modificarea legii continuă să fie judecate conform reglementărilor anterioare.

Argumentele nu au fost acceptate, iar instanța a dispus intrarea Regiei în faliment.

Situația creanței deținute de Nada Rusimovici datează din 2012, când aceasta a preluat o datorie de aproximativ 938.000 de lei pe care RADEF o avea inițial față de o societate de producție cinematografică. În același an, părțile au convenit ca obligația financiară să fie stinsă prin transferul proprietății asupra clădirii cinematografului Studio, situat în centrul municipiului Timișoara.

Tranzacția nu a rămas însă în vigoare. În 2016, instanța a constatat nulitatea absolută a contractului de dare în plată și a dispus desființarea acestuia. Ulterior, Nada Rusimovici a obținut înscrierea în tabelul creditorilor RADEF cu o creanță de 1,26 milioane de lei. Suma includea datoria inițială de 938.000 de lei, la care au fost adăugate dobânzile.

Potrivit documentelor din dosarul de insolvență, analizate de Profit.ro, creditoarea a depus în mai 2026 cererea prin care a solicitat intrarea Regiei în faliment.

În documentul admis recent de instanță, aceasta și-a exprimat intenția de a prelua, în contul creanței pe care o deține, imobilul în care a funcționat fostul Oficiu de Difuzare și Programare a Filmelor Timiș.

O parte importantă a obligațiilor financiare curente ale RomâniaFilm provine din impozitele și taxele locale datorate pentru cinematografele și grădinile de vară care nu au fost închiriate. În cazul spațiilor date în chirie, contractele prevăd că plata impozitelor revine chiriașilor. Pentru imobilele neînchiriate, aceste obligații continuă să genereze datorii în sarcina Regiei.

Conform prevederilor Legii nr. 303/2008 și ale Legii nr. 101/2023, cinematografele și grădinile de vară vizate urmează să fie transferate către unitățile administrativ-teritoriale, împreună cu obligațiile financiare aferente.

În prezent, există 16 cereri de preluare aflate pe rol.

Regia Autonomă a Distribuției și Exploatării Filmelor are o istorie care începe în prima parte a anilor '50, în perioada în care cinematografia românească a trecut prin procesul de naționalizare.

Instituția a fost reorganizată în anul 1991, când a primit statutul de regie autonomă.

La momentul reorganizării, RomâniaFilm avea în administrare aproximativ 600 de săli de cinematograf, distribuite la nivel național, și un personal format din câteva mii de angajați. După mai bine de opt ani petrecuți în procedura de insolvență, Regia a ajuns în faliment, în contextul neîndeplinirii planului de reorganizare și al solicitărilor formulate de creditori.