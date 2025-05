Monden Serialul pe care toată lumea îl aștepta. Netflix îl aduce în mai







În luna mai, vor apărea mai multe filme și seriale interesante pe platforma de streaming Netflix. Luna aceasta va putea fi urmărit şi al patrulea volum din seria animată „Love, Death & Robots”, cu zece scurtmetraje create de Tim Miller care îmbină elemente SF cu un strop de groază şi fantezie.

Noutăţile lunii mai pe Netflix

Este lansată seria „Sirens”, cu Julianne Moore, Milly Alcock şi Meghann Fahy în rolurile protagonistelor. Sunt programate: „Dept. Q”, o adaptare a romanului cu acelaşi nume al autorului danez Jussi Adler-Olsen, de la realizatorii celebrei serii „The Queen's Gambit”.

Pe platformă vor fi şi filmele „Dune: Partea II”, „Lucy” şi „Just Go With It”, alături de „Downsizing” şi „Love and Other Drugs”.

Pe 22 mai apare „Sirens”. Devon crede că sora ei Simone are o relaţie bizară cu noua ei şefă, enigmatica Michaela Kell. Viaţa mondenă luxoasă a lui Michaela o fascinează pe Simone, iar Devon a decis că a sosit momentul să intervină, dar nu are nici cea mai vagă idee ce adversar redutabil va găsi în Michaela.

În distribuţie sunt: Julianne Moore, Meghann Fahy, Milly Alcock, Kevin Bacon, Glenn Howerton, Josh Segarra, Patrick Voss Davis, Meghan O'Leary-Clark, Juan Carlos Infante, Taylor Shurte, Shivani Shah, Remy Auberjonois, Tate Kenney, J. Richey Nash, Jenn Lyon, Bill Camp, Lauren Weedman, Felix Solis, Brinte Oldford, Erin Neufer, Trevor Salter, Emily Borromeo.

Serialul Forever apare pe 8 mai

Pe 8 mai apare pe platforma de streaming serialul „Forever”, foarte mult așteptat de fani. Reuniţi în adolescenţă, doi prieteni din copilărie se îndrăgostesc profund, trăind bucuria şi suferinţa unei prime idile care le va schimba viaţa pentru totdeauna.

„Tastefully Yours” va putea fi difuzat de pe 12 mai. Scântei, dar şi dragoste, zboară în micul restaurant al lui Jeonju. Un moştenitor al unui lanţ alimentar obsedat să descopere cele mai bune reţete, le găseşte într-un restaurant cu o singură masă, alături de multă iubire.

Surprize mari pe 15 și 16 mai

Pe 15 mai va apărea serialul „Secrets We Keep”. Când bona unei vecine dispare din suburbia ei bogată, Cecilie caută răspunsuri şi descoperă secrete care îi spulberă lumea aparent perfectă.

Tot pe 15 mai apare și sezonul doi al serialului „Thank You, Next”. Leyla urmează în sfârşit să aibă parte de un final fericit cu Cem, dar va reuşi să aibă încredere în firea lui misterioasă şi să se îndrăgostească din nou?

Pe 16 mai va putea fi văzut serialul „Football Parents”. Când vine vorba de carierele de fotbalişti amatori ale copiilor lor, aceşti părinţi nu au nici jenă, nici frică. Dar au un simţ aparte al spiritului de echipă.

Tot pe 16 mai apare și „Rotten Legacy”. După o boală gravă, un mogul media descoperă că acţiunile copiilor săi ameninţă imperiul pe care l-a construit cu grijă şi va face orice pentru a-l salva.