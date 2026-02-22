Monden

Serghei Mizil, schimb de replici cu Adrian Năstase. Ce și-au spus cei doi

Serghei Mizil
Serghei Mizil are numai cuvinte de laudă la adresa fostului premier, Adrian Năstase. Acesta a explicat că ori de câte ori va avea ocazia va vorbi frumos despre fostul politician.

Serghei Mizil laudă la adresa lui Adrian Năstase

Omul de afaceri a explicat că în ceea ce îl privește pe fostul politician nu poate spune decât că e un foarte bun profesionist. Ba chiar că e un om de cultură care apreciază arta și că este extrem de educat. ”Cultura lui Adrian Năstase nu se compară cu a celorlalți. Cartea, școala. El e om cu tablouri, cu bibliotecă, știe să asculte un concert de muzică.

Adrian Năstase

Adrian Năstase. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Omul e cu cultura cu din astea. Și ca să vezi ce om cu atâta educație. Eu am spus lucrurile astea într-o emisiune la mine și a scris un ziar din ăsta. Nu mai știu ce ziar. Și am găsit un mesaj: ”Buna ziua, Serghei, sunt Adrian Năstase, vă mulțumesc că ați zis despre mine așa. Că foarte puțină lume mă mai vorbește de bine”, a povestit Serghei Mizil.

”A intrat primul la drept”

Pe de altă parte, actorul a explicat că el îl știe pe Adrian Năstase de foarte multă vreme și îi cunoaște foarte bine istoria. ”Și eu i-am spus: domnul prim-ministru eu am zis o chestie adevărată. Că eu știu foarte bine, el a intrat primul la drept, am avut tangențe.

Că el a fost căsătorit cu Ilinca Preoteasa. Dar nu aveam chestii din astea, că omul era prea intelectual să vorbească cu mine. Eu vorbeam cu Gogu Strigoi, Jean Geantă, Emil Țiganu”, a mai explicat Serghei Mizil.

Sorin Oprescu și fostul premier pe lista de premianți ai lui Serghei

Nu doar Adrian Năstase se află printre preferații lui Serghei. Medicul Sorin Oprescu se numără și el printre cei despre care omul de afaceri vorbește la superlativ. ”Și el și Sorin Oprescu sunt oameni cu caracter și foarte buni profesioniști. Adrian Năstase a fost cel mai bun premier pe care l-a avut România după 1990”, a mai spus Serghei Mizil.

