Sorin Oprescu, executat silit de ANAF. Fostul primar va rămâne fără bani

ANAF îl execută silit pe fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, după ce nu a putut justifica 500.000 de lei. După ce și-a pierdut vila din Herăstrău, Fiscul îl vizează acum și pe restul averii, cerând intervenția Curții de Apel București, potrivit româniatv.net.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a inițiat procedurile de executare silită împotriva lui Sorin Oprescu pentru aproape 500.000 de lei pe care fostul primar nu a putut să îi justifice. Măsura vine după ce autoritățile i-au confiscat vila din Herăstrău, imobil inclus în dosarul de luare de mită.

Fiscul a cerut Curții de Apel București clarificări privind sumele nejustificate, în contextul în care ancheta DNA arată că, între 2012 și 2015, Oprescu și partenera sa au obținut peste 3 milioane de lei fără justificare legală. O mare parte din bani a fost investită în vila de pe strada Herăstrău nr. 42, cu teren de 340 mp și construcție S+P+E de 119 mp la sol.

Pe 13 mai 2022, Sorin Oprescu a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru luare de mită, constituirea unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Instanța a dispus confiscarea specială a averii sale, inclusiv a vilei achiziționate pe numele partenerei sale.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au respins recursul în casație formulat de fostul primar. Decizia menține hotărârea Curții de Apel București din mai 2022, iar pedeapsa de 10 ani și 8 luni rămâne definitivă.

Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat în mai 2022 de Curtea de Apel București pentru luare de mită, hotărâre menținută de ÎCCJ. Anchetatorii arată că acesta ar fi primit 25.000 de euro de la fostul director al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

În prezent, Oprescu se află în Grecia, care a refuzat până acum extrădarea sa. Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel din Salonic a respins a doua cerere de extrădare formulată de autoritățile române.