Serghei Mizil a vrut să se apuce de politică. Cine l-a oprit

Serghei Mizil a povestit că după Revoluție la ceva vreme, și-a dorit să fie activ în viața politică. Ba chiar a și participat la câteva emisiuni, până când i s-a tăiat avântul.

Omul de afaceri a povestit că după revoluție și-a dorit o carieră politică. Nu de alta, dar ar fi fost unul dintre cei care cunoștea foarte bine realitățile vremii. Cu toate acestea a renunțat destul de repede, din cauza piedicilor. ”Au încercat să mă ardă o dată și eu dacă sunt ars nu mă mai duc. A fost cazul că pot să spun și care a fost cazul.

Eu la început m-am dat pe politică. Acum mult timp, când avea toate alea și când am văzut ce măgării se fac… M-a făcut Băsescu lepră, m-a făcut acela așa. Și am zis: ia mai duceți-vă, că pe mine nu mă interesau prostiile lor”, a povestit Serghei Mizil.

Așa că a decis să meargă pe cu totul alte discursuri. Nu de alta, dar așa a putut să își spună franc părerile cu privire la ceea ce gândește. ”M-am dus pe zona de circ și panaramă pentru că mi s-a făcut scârbă de ei și am văzut că încep să te umfle și încep să-ți zică ce să zici,

Că e bine așa. Și eu am zis că nu zic că e bine, zic cum vreau eu și cum cred. Că d-aia mi-a zis toată lumea că dacă as fi candidat ieșeam senator în 3 secunde”, a mai spus el.

Pe de altă parte, omul de afaceri a povestit că el este dispus să negocieze, dar e nevoie de argumente. ”Eu niciodată, nu o să vină Iliescu sau careva să-mi zică mie cum să votez sau alea. Pentru că eu fac ceea ce cred eu de cuviință că așa mi se pare mie o chestie normală.

Nu împotriva partidului, dar e o chestie logică. Aș fi putut să fac o chestie dacă cădeam de acord în urma unor discuții. Că nu vezi, acum ne uităm la televizor că mulți au votat ceva și nu știau ce, nici despre ce e vorba”, a încheiat el.