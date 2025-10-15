Senatorul AUR Ninel Peia, afirmații jignitoare în Senat. Se cer sancțiuni dure

Senatorul Ninel Peia a provocat un scandal în plenul Senatului după ce a insultat-o pe senatoarea USR Ruxandra Cibu. Formațiunea condusă de Dominic Fritz cere sancționarea urgentă a parlamentarului, acuzând un comportament violent și un discurs contrar normelor democratice.

Ședința de plen a Senatului de miercuri s-a transformat într-un nou episod tensionat în viața politică românească, după ce senatorul Ninel Peia, membru al grupului parlamentar „PACE – Întâi România”, a adresat o serie de insulte senatoarei Ruxandra Cibu din partea USR.

Peia, cunoscut pentru declarațiile sale controversate din trecut, a făcut o afirmație șocantă în timpul dezbaterilor parlamentare, care a stârnit imediat reacții indignate în sală.

„Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs. a fost foarte, foarte răcită. Și, din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara”, a spus Ninel Peia, în plenul Senatului.

Remarca a fost catalogată de USR drept un atac personal grav, bazat pe o aluzie la o teorie conspiraționistă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism – o afirmație respinsă de comunitatea științifică internațională.

Formațiunea USR, condusă de Dominic Fritz, a reacționat imediat și a cerut sancționarea urgentă a lui Ninel Peia, acuzând un comportament „contrar normelor parlamentare și oricărei forme de decență publică”.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR.

Acesta a avertizat asupra creșterii „extremismului și violenței de limbaj” în Parlament, fenomen care, potrivit lui, riscă să degradeze profund climatul democratic.

„Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva”, a mai spus Pălărie.

USR a anunțat că va sesiza Biroul Permanent al Senatului și va cere Comisiei juridice să analizeze incidentul și să aplice sancțiuni în funcție de gravitatea faptei.

„Violența de limbaj nu are ce căuta în Parlament. USR cere ferm sancționarea comportamentelor care subminează respectul și decența în spațiul public”, se arată într-un comunicat oficial al formațiunii, citat de Mediafax.

Totodată, partidul a cerut transparență totală privind rezultatele anchetei și măsurile care vor fi luate împotriva senatorului Ninel Peia, acuzând o „normalizare a limbajului violent” în mediul politic românesc.

Ninel Peia nu este la primul episod controversat. Fost membru PSD, acesta a fost exclus din partid în 2016, după ce a afirmat public că vaccinurile ar fi cauzat îmbolnăvirea copiilor din Argeș – o altă teorie conspiraționistă infirmată categoric de specialiștii în sănătate publică.

După plecarea din PSD, Peia a fondat Partidul Neamului Românesc, o formațiune de extremă dreaptă cu un discurs naționalist și suveranist accentuat. În campaniile electorale din ultimul deceniu, el a promovat frecvent teme anti-vaccinare, anti-occidentale și conspiraționiste.

La alegerile parlamentare din 2024, Ninel Peia a candidat pe listele SOS România, partidul condus atunci de Diana Șoșoacă, și a obținut un mandat de senator.

În prezent, el activează în grupul parlamentar „PACE – Întâi România”, constituit în 3 septembrie 2025, format din foști membri ai SOS România și ai Partidului Oamenilor Tineri (POT). Grupul promovează un discurs puternic suveranist și critic la adresa Uniunii Europene, dar și a instituțiilor democratice interne.