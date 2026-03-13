Semafoarele inteligente schimbă regulile în trafic. Coșmar pentru șoferii grăbiți

Primăria Brașov pregătește instalarea uno semafoare inteligente dotate cu radar, menite să reducă viteza în trafic și să crească siguranța rutieră. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a municipiului și face parte dintr-un plan mai amplu de reorganizare a traficului în oraș.

Noile sisteme vor utiliza senzori care monitorizează viteza autovehiculelor. Dacă un șofer depășește limita legală, semaforul își schimbă automat culoarea în roșu, obligând conducătorul auto să oprească.

Modelul de funcționare este similar cu cel al instalațiilor deja existente pe strada Lungă din Brașov. Sistemul detectează rapid viteza vehiculelor și intervine imediat atunci când sunt încălcate regulile de circulație.

Primarul George Scripcaru a explicat că mecanismul este conceput pentru a determina șoferii să reducă viteza în zonele sensibile din oraș. În momentul în care limita legală este depășită, semaforul comută automat pe roșu.

Autoritățile locale au stabilit două zone considerate cu risc ridicat pentru trafic. Semafoarele-radar vor fi instalate pe Bulevardul Griviței, în zona intersecției cu strada Codrii Cosminului și în apropierea zonei Moto 24.

Un alt sistem va fi amplasat pe Calea Făgărașului, la intersecția cu Șoseaua Cristianului. Potrivit municipalității, aceste puncte au fost alese deoarece aici sunt frecvente depășirile de viteză.

Pe lângă introducerea semafoarelor inteligente, autoritățile au aprobat și alte schimbări pentru organizarea circulației. Pe Bulevardul Griviței, în zona sensului giratoriu Onix, traficul va fi resistematizat.

Acolo va fi amenajată o alveolă pe direcția spre centrul civic, astfel încât șoferii să poată alege mai ușor direcția de deplasare, fie către centrul orașului, fie către strada 13 Decembrie, spre cartierul Tractorul.

De asemenea, va fi modificată circulația într-o zonă unde se intersectează străzile Pârâului și Alexandru cel Bun, prin schimbarea sensului unic. În intersecția străzilor Traian și Uranus va fi instalat un semafor cu verde intermitent pentru fluidizarea traficului.

Planul municipalității include și îmbunătățirea infrastructurii pentru transportul public. Pe strada Stejerișului vor fi amenajate noi stații în apropierea intersecțiilor cu strada Piscului și strada Dealul Spirii.

Autoritățile spun că toate aceste măsuri fac parte dintr-o strategie mai amplă prin care administrația locală încearcă să reducă accidentele și să facă traficul din Brașov mai sigur și mai eficient.