Selly, acuzat că ia șapte piei de pe cei ce vor să închirieze spații la Nibiru

Selly se pregătește intens de sezonul estival 2026, doar că cei din industria fashion nu par la fel de încântați ca el de ofertele de la Nibiru. Drept urmare una dintre cele interesate a făcut publice mai multe detalii legat de acest aspect.

Una dintre persoanele care și-a dorit să închirieze spațiu la Nibiru pentru afacerea ei a făcut publice detalii șocante. Selly ar fi cerut la început prețuri de 15.000 de euro pe container.

„Mie nu-mi place de Selly, dar nu mai dați bani pe cursuri, uitați-vă la Selly că dă cursuri și vă arată cum să îl vrăjești pe oricine. A anunțat a lăsat link pe story și dacă a zis că sunt prețuri accesibile am intrat și eu.

Și m-am înscris destul de repede. M-a contactat un băiat care să mă bage în legătură directă cu Ionuț Țolea, sau nu știu cum îl cheamă. Și acest băiat mi-a spus că un container costă 15.000 de euro, chirie anuală, chiar dacă tot restul anului nu ai nicio treabă cu containerul”, a spus aceasta.

Dar costurile sunt și mai mari. ”Pe lângă asta 20% comision la vânzare pe perioada Nibiru, 25% comision la vânzare pe perioada Beach Please. Plus TVA. Adică întrebarea mea este dacă fac un tricou de 50 de lei, cu cât să dau eu acel tricou, să scot chiria, salariile angajaților, cel puțin doi, utilitățile, comision, și taxe la stat.

Plus benzina motorina, cât duci marfa. Pe mine nu m-au pus să aleg, uite avem containere mai mici mai mari, cu șobolani, fără șobolani”, a explicat tânăra.

Clipul a fost făcut în contextul în care, Selly a reanalizat oferta. ”Prețuri care încep de la 3500 de euro pe lună, în zona de fashion”, a revenit acesta pe tiktok. ”Tu te adresezi cu prețurile astea fashionului.

Cât să cumpere lumea ca să ies pe zero. Uite că au scăzut la jumătate, sunt curioasă dacă semnam contractul, oare ce s-ar fi întâmplat”, a mai completat antreprenoarea.