Comediantul Jerry Seinfeld a glumit pe seama protestatarilor anti-Israel care au încercat să-i perturbe un spectacol din Chicago, în timp ce agenții de pază îi scoteau din sală, potrivit Fox News.

Un videoclip viral de la confruntare îi arată pe activiști pro-Hamas strigând la Seinfeld la Teatrul din Chicago, acuzând Israelul de comiterea unui așa-zis „genocid” în Gaza și susținând că banii contribuabililor americani ar finanța moartea a mii de civili.

„Douăzeci și două de mii de palestinieni care sunt acum copii sunt uciși cu banii contribuabililor noștri, iar voi faceți glume!”, a susținut o activistă de extremă stânga în clipuri postate online.

Apoi, Jerry Seinfeld a început să danseze pe scenă și să-i batjocorească pe protestatari cu remarci sarcastice, numindu-se pe sine „rasist” și spunând: „Este un genocid. Sunt implicat”. De asemenea, a glumit că va afla cât au plătit protestatarii pentru bilete și va trimite banii direct Israelului.

În timp ce personalul de securitate îi escorta pe demonstranții anti-Israel afară din auditoriu, un membru al publicului a strigat: „Bateți-i!”.

„Comitetul Anti-Război” din Chicago și filiala locală a „Rețelei Comunității Palestiniene din SUA” și-au asumat organizarea perturbării spectacolului, scriind diverse acuzații la adresa Israelului.

Altercația este cea mai recentă dintr-o serie de proteste care îl vizează pe comedianul evreu în vârstă de 72 de ani, din cauza apărării sale ferme a războiului antiterorist al Israelului, declanșat după măcelul contra civililor de teroriștii palestinieni din Hamas și alte grupări, soldat cu peste 1.000 de civili uciși, peste 250 de ostatici, dintre care mulți au fost torturați și uciși, și cu nenumărate alte atrocități precum violuri, mutilări și profanări de cadavre.

Comediantul și analistul media Tim Young a declarat că el crede că protestatarii plătesc sume mari pentru a deturna spectacole de comedie pentru a obține atenție virală.

„Știu că odată ce încep să țipe, toată lumea își va scoate camerele de filmat, iar aceasta este o interacțiune foarte directă și poate una dintre singurele interacțiuni directe pe care protestatarii le au cu celebrități și cu internetul”, a spus Young.

„Dacă te afli într-un mediu foarte intim, unde toată lumea este liniștită, ascultând o singură persoană, vei fi auzit. Și, deci, de asta profită ei aici.”

Young a comparat perturbările de la spectacolele lui Seinfeld cu protestele de la mitingurile politice, argumentând că unii activiști sunt dispuși să plătească prețuri exorbitante la bilete pentru a-l deranja pe comediant.

„Se pare că oamenii merg la spectacolele lui Jerry Seinfeld ca și cum ar merge la un miting Trump pentru a protesta”, a spus Young. „Au vrut să-i atragă atenția lui Jerry. Vor, dintr-un anumit motiv, sunt foarte, foarte fermi în a-l face să reacționeze la conflictul israelo-palestinian.”

Young a legat, de asemenea, perturbările de criticile anterioare ale lui Seinfeld cu privire la spectacolele din universități. „De aceea lui Jerry nu-i place să meargă și să facă spectacole în campusurile universitare. Și a spus că urăște să meargă în campusurile universitare tocmai din acest motiv”, a spus Young.

„Nu vrea să intre în chestiuni politice. Nu vrea ca protestatarii să țipe la nesfârșit cu el. E o pierdere de timp pentru public, iar el știe asta.”

În mai 2024, zeci de studenți au ieșit în timpul discursului de absolvire al lui Seinfeld la Universitatea Duke, unii purtând steaguri „palestiniene”.

Seinfeld s-a întors la universitate în septembrie 2025 pentru a-l prezenta pe ostaticul israelian eliberat Omer Shem Tov la un eveniment din campus, unde a vorbit despre protestele anti-Israel, spunând: „Palestina liberă înseamnă, pentru mine, doar - ești liber să spui că nu-ți plac evreii. Spune doar că nu-ți plac evreii.”

„Spunând «Palestina liberă», nu recunoști ceea ce crezi cu adevărat”, a spus el. „Deci, de fapt - în comparație cu Ku Klux Klan, cred că Klanul este de fapt puțin mai bun aici, pentru că pot spune direct: «Nu ne plac negrii, nu ne plac evreii». OK, asta e sincer.”

Seinfeld s-a confruntat și cu încercări de a fi „anulat” - în linia manifestărilor „cancel culture” - în străinătate luna trecută, când mai mulți artiști europeni s-au retras de la ediția inaugurală a festivalului MEO Commedia a La Carte din Lisabona, Portugalia, unde este programat să fie cap de afiș la sfârșitul acestui an.

„Totul este despre control. Totul este despre putere. Și totul este despre stânga care vrea putere asupra acestor oameni foarte influenți și puternici”, a spus Young. „Și nu o au.”